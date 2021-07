“Stay”: il nuovo singolo di The Kid Laroi e Justin Bieber

Entrato venerdì 9 luglio in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, “Stay” (https://stay.lnk.to/TheKidLAROIJustinBieber), il nuovo singolo del giovane talento australiano The Kid Laroi insieme alla superstar mondiale e amico Justin Bieber.

Il brano anticipa la pubblicazione dell’atteso “F*Ck Love (Over You)”, terzo e ultimo capitolo della trilogia discografica di The Kid Laroi, in uscita questa estate.

“Stay” è accompagnato dal videoclip ufficiale (https://youtu.be/kTJczUoc26U) che è stato diretto da Colin Tilley, con una particolare tecnica di fermo immagine, e che vede protagonisti proprio i due artisti.

Il singolo è stato anticipato dalla pubblicazione della Hit mondiale “Without You, certificata Oro in Italia e Platino negli Stati Uniti, con più di Mezzo miliardo di stream e più di 2 milioni di video su TikTok, e contenuta nel suo secondo Ep “f*ck love (savage)”.

Ha inoltre raggiunto la Top 10 della Global, la Top 15 della classifica Viral globale, la Top 40 della Viral italiana di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 20 della classifica globale di Apple Music.