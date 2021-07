Da venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale “Non Spegnere la Musica – Daniele Baldelli & Marco Dionigi Remix”(Night Vibez Records), il remix del singolo d’esordio del duo elettro-pop Valvolize (disponibile ai link: https://spoti.fi/3k088kI e https://bit.ly/3AE8V0y).

Daniele Baldelli e Marco Dionigi, due grandissimi pionieri e protagonisti della musica elettronica italiana, firmano un remix in cui confluiscono differenti stili e sonorità, per un risultato unico nel suo genere in pieno spirito Valvolize.

Le dichiarazioni dei Valvolize:

«Il remix di “Non spegnere la musica” è un gran traguardo – dichiarano i Valvolize – Se si pensa che Daniele Baldelli e Marco Dionigi sono le menti dietro questo progetto. Abbiamo voluto far collidere il mondo del clubbing e dei disc jokey con quello della musica live, cosa c’è di meglio di queste due cose fuse insieme?» “Non spegnere la musica” è un brano ritmato e dalle vibrazioni elettroniche, che esorta a lanciarsi verso un futuro fatto di luci stroboscopiche e tasti play che illuminano la strada.

Note biografiche dei Valvolize

I Valvolize nascono dall’incontro tra Denny Di Ponio (batteria) e Marcello Casadei Coccia (voce), entrambi polistrumentisti. I due iniziano a collaborare per la registrazione di alcuni inediti in lingua italiana e nel 2021 decidono di formare il gruppo Valvolize, dando continuità al tempo passato in studio nei mesi precedenti.

Il progetto affonda le sue basi in un Elettro-Pop rigorosamente in italiano, per poi evolversi in sfaccettature elettroniche molto più accurate e in diversi generi musicali, pur mantenendo integro il loro sound di base. Dopo anni di incontri, sessioni di registrazione e tanto lavoro in studio inizia quindi a prendere forma il primo album, anticipato dal loro primo singolo “Non spegnere la musica”.

www.instagram.com/valvolize/

www.facebook.com/search/top?q=valvolize

vm.tiktok.com/ZMdYKxkSJ/