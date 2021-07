Come annunciato sin dal giorno del suo debutto lo scorso marzo, mese dopo mese Nexo+ continua ad arricchire il suo catalogo e la modalità di fruizione da parte del pubblico.

Sulla piattaforma di contenuti in streaming firmata Nexo Digital, accanto al servizio in abbonamento debuttano infatti anche i primi contenuti a noleggio (TVOD), che saranno raccolti nella sezione STORE della piattaforma.

Agli oltre 1500 film già disponibili per tutti gli abbonati, si affianca così la possibilità, aperta a tutti (anche ai non abbonati), di noleggiare alcuni titoli Premium accuratamente selezionati dalla redazione.

Si parte con Per Lucio di Pietro Marcello (trailer qui https://www.youtube.com/watch?v=zbMhrqNqZeA), che ha conquistato il botteghino portando in sala in pochi giorni oltre 15.000 persone. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali, grazie ai materiali d’archivio di Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea).

Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70.

Tra le altre perle, anche Essere Robin Williams (Robin’s wish. Trailer qui https://youtu.be/gB9nTBGAQsg) che esce ora in Italia a settant’anni dalla nascita dell’attore scomparso nel 2014. Diretto da Tylor Norwood, Essere Robin Williams è il ritratto intimo di uno degli artisti più amati di sempre e raccoglie le testimonianze della terza moglie Susan Schneider, degli amici e dei colleghi che con l’attore hanno condiviso il set dell’ultimo film, “Una notte al museo – Il segreto del faraone”.

E ancora, subito disponibili per il noleggio: The Rossellinis, Maledetto Modigliani, Paolo Conte, Via con me, Un divano a Tunisi, Nomad – in cammino con Bruce Chatwin, On the edge – Sul filo della lama, Con amore, Anthosa, One man and His shoes.

Questi primi titoli saranno disponibili da oggi, 22 luglio e, settimana dopo settimana, lo STORE di Nexo+ si arricchirà di nuovi film, documentari ed eventi. Per guardare i film proposti nella sezione Store di Nexo+, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento: l’utente potrà noleggiare, a partire da 4,99 euro, direttamente il singolo film, che rimarrà a sua disposizione per 48 ore dal momento del noleggio.

La piattaforma Nexo+ è un progetto Nexo Digital sostenuto dai media partner Classic Voice & Danza&Danza.