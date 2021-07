Prosegue l’enorme successo di Porto Rubino

Quattro incantevoli tappe e un super cast per il suggestivo viaggio tra i mari della Puglia del cantautore Renzo Rubino

Dopo le prime due serate a Polignano a Mare (Ba) e Castromarina (Le):

Il 23 luglio l’alba a Villanova (Br) – Sold Out

Il 25 luglio la grande festa finale a Campomarino (Ta)

Prosegue inarrestabile il successo di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia.

Tanti i compagni di avventura di Renzo e gli ospiti d’eccezione

Dopo la prima serata a Polignano a Mare (BA) in compagnia di Vinicio Capossela, Micah P. Hinson e Molla, e la seconda a Castro Marina (LE) con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci e Gigante, Porto Rubino è pronto a sbarcare all’alba di domani, 23 luglio, nella splendida venue di Villanova (BR) per la terza imperdibile tappa già sold out con Michele Bravi e Roy Paci, e il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio – Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.

Quattro incantevoli tappe, un super cast, per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

“Siamo al terzo anno e sono davvero soddisfatto del grande percorso di crescita di Porto Rubino. Tre anni fa a darmi l’idea sono stati due temi legati al mare: i porti chiusi e la sostenibilità. Ho pensato subito di dover fare qualcosa per la mia terra e ora sono più agguerrito che mai!” – racconta Renzo Rubino – “É un’edizione straordinaria, di sogni e fuochi d’artificio, stiamo navigando dalla costa barese a Campomarino per fare un appello in musica sull’importanza dei nostri mari”.

Sono proprio la cura e l’attenzione verso queste tematiche che rendono Porto Rubino un non luogo dove nessuno è escluso. Non è un Festival di genere: non è indie, non è rock, non è pop, è Porto Rubino, un unicum senza limiti di tempo e spazio.

Molti degli artisti ospiti sono accompagnati dalla super all star resident band di Renzo Rubino, composta da Alessandro Asso Stefana, chitarre e banjo, Andrea Beninati, batteria (e cello), Andrea Libero Cito, violino, Fabrizio Convertini, basso, Mauro Ottolini, trombone e conchiglie, Roberto Esposito, piano.

Porto Rubino ha rafforzato ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali – Molla, Gigante e Anna Rene’ – di aprire alcune tappe dell’evento, grazie ad un accordo con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.

Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

Si ringraziano: San Marzano – Official partner dell’evento e Radio Norba – Media partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione e i comuni di Polignano a Mare, Castro Marina, Ostuni e Maruggio; #Cambiagesto, campagna di sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale, Hevo, Dieffeitalia e Berwich, partner commerciali; Marco Carani Nautica, Arthur Arbesser e Basile Srl.

Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

PORTO RUBINO 2021

