Novate Mezzola: nuovo piano mobilità locale

Nuovo piano della sosta a Novate Mezzola insieme ad Abaco Mobility

Con l’arrivo della stagione estiva è partito anche il nuovo piano della mobilità locale, che consentirà all’Amministrazione comunale di migliorare e valorizzare il territorio.

Abaco Mobility il 22 giugno scorso ha acquisito una nuova gestione del piano di mobilità: Novate Mezzola, comune in provincia di Sondrio bagnato dal Lago Mezzola e parte della Comunità Montana della Valchiavenna.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla nuova Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fausto Nonini, che da settembre 2020 si sta impegnando per riorganizzare il territorio così da accogliere nel miglior modo un flusso di turisti ed escursionisti in continuo aumento.

Il territorio di Novate Mezzola è famoso ed apprezzato per la grande varietà di esperienze che può riservare ai turisti: si passa infatti dalla zona del Lido, con spiaggia attrezzata e molteplici occasioni di intrattenimento, ai sentieri che portano a conquistare le vette della Val Codera, offrendo a chi li percorre un’immersione totale nella natura e in paesaggi da film.

Al momento sono due le aree organizzate per la sosta: una in zona Lido, che ospita auto e camper, e una in zona Castello all’imbocco del sentiero della Val Codera. Questi spazi garantiranno a chiunque vorrà visitare il territorio, anche per più giorni consecutivi, la possibilità di lasciare il proprio veicolo in un luogo sicuro e controllato, grazie alla presenza degli ausiliari del traffico.

I primi ricavi verranno utilizzati dall’Amministrazione comunale di Novate Mezzola per mantenere ordine e pulizia delle aree di sosta, che quando non regolamentate erano spesso usate dagli utenti in modo poco rispettoso, causando un forte impatto ambientale.

“L’importante affluenza turistica nella zona Lido e della Val Codera durante la stagione estiva, la popolarità acquisita come luogo di attività sportive, ludico ricreative e di ristoro, ha portato l’insorgenza di problematiche gestionali di non poco conto per una piccola realtà come la nostra” – commentano dall’Amministrazione comunale di Novate Mezzola. “Si è pertanto ritenuto di mettere ordine, realizzando nelle suddette aree di sosta, parcheggi a pagamento con controllo della durata ed esazione tramite parchimetro. Verrà vietata la sosta lungo tutte le strade situate nei pressi delle località Lido e Castello. Ci si auspica che l’introduzione di tali misure possa migliorare l’affluenza turistica e l’accessibilità. L’intervento consentirà all’Amministrazione di recepire le risorse necessarie a mantenere pulite ed ordinate le zone interessate, e non solo”.

Per avere maggiori informazioni riguardo a questo nuovo servizio offerto dal Comune è possibile scrivere a info@comune.novatemezzola.so.it oppure contattare Abaco all’email parcheggi@abacospa.it.

Comune di Novate Mezzola – SO

www.comune.novatemezzola.so.it