Milano Malpensa: domani riapre il P6

Ritorna operativo il parcheggio più grande dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa

Da domani, venerdì 16 luglio, sarà possibile parcheggiare anche al P6 di Milano Malpensa. L’incremento di traffico negli aeroporti di Milano delle ultime settimane è un segnale di una ripresa auspicata in vista dell’estate.

La voglia di tornare a volare ha visto i numeri dei passeggeri aumentare negli aeroporti di Milano e in particolare a Malpensa si è registrata una media di 45.000 passeggeri al giorno nell’ultimo week end, dato davvero molto positivo.

E proprio per i passeggeri in partenza per le vacanze, che hanno la necessità di lasciare l’auto per un periodo lungo senza rinunciare alla sicurezza dei parcheggi ufficiali di SEA, che il P6 offre la soluzione migliore. Collocato nei pressi del terminal 2, con accesso diretto dalla strada statale SS 336, è il più grande dell’aeroporto e può ospitare fino a 4.000 veicoli.

Quanto costa il parcheggio

Le tariffe del parcheggio saranno nel segno della convenienza per una ripartenza ancora più sprint! La tariffa promo parte da soli 4€ al giorno. Acquistando il parcheggio on-line la tariffa per 7 giorni di sosta è offerta al prezzo speciale di 28 euro, anche per il mese di agosto (con acquisto di almeno 16 giorni di anticipo, con la Polizza Annullamento inclusa gratuitamente).

In ultimo, il Via Milano Parking P6 riapre con un grande novità legata ai progetti di sostenibilità, tema caro a SEA. Infatti, i passeggeri che sceglieranno di lasciare l’auto al parcheggio saranno accompagnati al terminal 1 di Malpensa con un nuovissimo bus totalmente a trazione elettrica.

www.viamilanoparking.eu