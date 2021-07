Uno spot diffonde fino a settembre il numero verde speciale della Croce Rossa Italiana per chiedere aiuto e diventare volontari

Mediafriends con Croce Rossa Italiana promuove anche quest’estate un’importante iniziativa pensata per gli anziani e per i giovani, le generazioni più colpite dalla pandemia.

Dal 9 luglio all’11 settembre sulle Reti Mediaset andrà in onda uno spot promosso e realizzato da Mediafriends, con l’inconfondibile voce di Gerry Scotti, per il lancio del numero verde 800-065510 della Croce Rossa Italiana, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che consente alle persone anziane e fragili di chiedere aiuto nel periodo estivo e ai giovani di poter diventare volontari CRI.

Il progetto si pone l’obiettivo di dare agli anziani (già provati dai lunghi mesi di lockdown causati dalla pandemia) un sostegno psicologico e pratico per affrontare i mesi estivi, notoriamente i più complicati per chi vive spesso solo o in ambiti nei quali i servizi sono ridotti per la pausa estiva e, dall’altro, permettere ai ragazzi di rendersi utili aiutando con una parola di conforto, o rispondendo alle necessità di chi ne ha più bisogno.

L’incontro con Croce Rossa e la sua capillare struttura organizzativa, la possibilità di veicolare sulle Reti Mediaset una campagna di comunicazione sociale affidata ancora una volta alla voce di Gerry Scotti, permetterà, per tutta l’estate di far conoscere questo prezioso servizio.

www.mediafriends.it