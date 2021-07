Dashiki e Dadà – è online il video di “Gianna Oh”

E’ online da oggi il videoclip ufficiale di “Gianna Oh”, il nuovo singolo dell’enigmatico dj e producer Dashiki insieme alla cantante partenopea Dadà

«Piglia ‘a burzetta ‘Nu filo ‘e rusetto ‘A spesa adda fà

Cammina e ogni riccio Le dà ’n faccia ‘mpiccio Se ll’adda attaccà»

https://youtu.be/xM5QiySzAzM

È online il videoclip ufficiale di “Gianna Oh” (Warner Music Italy), il nuovo singolo del misterioso dj e producer DASHIKI, realizzato insieme all’ipnotica e talentuosa cantante napoletana DADA’ e disponibile da venerdì 02 luglio.

I due artisti mescolano i propri mondi per creare un brano dal contenuto e dalle sonorità inedite, che pone al centro una donna, Gianna, incarnazione di libertà, sensualità e immaginazione, entità ascetica e irraggiungibile, ma allo stesso tempo popolare e terrena.

Il video, realizzato su carta da Seen Film, appare a tratti come un fumetto variopinto e a tratti come un libro pop-up. Le parole del testo vengono esaltate dalla tridimensionalità, mentre le sagome di DASHIKI e DADA’, che si muovono in sincrono con le parole, sono circondate da simboli evocativi e paesaggi stilizzati, dalle piramidi alle tribù indiane, quasi i due artisti fossero catapultati in un mondo fatto di carta tutto da esplorare, un non luogo dove variegati stimoli visivi diventano teatro delle possibilità di manifestazioni identitarie. L’atmosfera futurista si intreccia al calore delle luci e dei colori che enfatizzano l’anima partenopea del pezzo. La semplicità del testo si riflette nelle immagini e nei movimenti spensierati di DASHIKI, mentre l’elemento centrale della sensualità è rappresentato da DADA’, che sembra incarnare lo spirito di Gianna, protagonista del brano.

“Gianna Oh” è infatti la storia di una passeggiata sinuosa tra le strade labirintiche di un affollato e pittoresco mercato, ricco di sapori, colori e voci, tra cui si destreggia una giovane e bellissima donna, che attira l’attenzione dei passanti col suo passo sicuro e sensuale. Bocche, cosce, proverbi e pensieri arricchiscono quello che da semplice mercato alimentare passa a essere un “mercato dei cinque sensi”, “delle possibilità”, “dell’identità unica” tra la folla, dove ciascuno può essere chiunque.

A impreziosire ulteriormente il brano è il testo, unico nel suo genere, scritto in lingua napoletana arcaica. Un tocco particolare, stravagante e genuino, che dona al pezzo un sapore verace e futuristico, grazie all’uso originario della lingua inserito in nuovi schemi espressivi.

