ItaliaRimborso, la claim company italiana operante nel campo dei rimborsi e risarcimenti per disservizi aerei,

ha trionfato nella XI edizione de Le Fonti Awards dopo essere risultata tra le finaliste nella categoria speciale dell’innovazione nei servizi turistici.

La startup italiana, dopo essersi candidata, ha superato una lunga fase di analisi da parte della redazione, del centro studi e del comitato scientifico Le Fonti ha premiato l’azienda con la seguente motivazione: “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Litigation Funding Settore Turistico. Per essere un’eccellenza in forte crescita, specializzata nel campo dei rimborsi e risarcimenti da disservizi aerei a beneficio dei passeggeri, fornendo loro assistenza legale gratuita. Risposta immediata e innovazione tecnologica sono i valori che hanno permesso alla realtà di essere un punto di riferimento all’avanguardia e di conquistare il proprio settore in Italia.”

La cerimonia di consegna degli awards che hanno visto ItaliaRimborso trionfare tra decine di altre aziende si è tenuta lo scorso 15 Luglio al Museo Diocesano di Milano, esclusiva location nel centro del capoluogo lombardo, di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di settore.

Il commento e ringraziamento di Felice D’Angelo, CEO di Italia Rimborso

«Questo premio ci onora e ci gratifica per il lavoro che svolgiamo quotidianamente al servizio di tutti coloro i quali scelgono l’aereo come mezzo per spostarsi e che, purtroppo, incappano loro malgrado in disservizi come il volo cancellato, il ritardo aereo, il negato imbarco o in problemi coi bagagli – commenta Felice D’Angelo, CEO di Italia Rimborso -. La nostra scelta di puntare su un servizio digitale intelligente, sulla formazione continua del personale e sulla ricerca di soluzioni rivoluzionarie, direi pioneristiche, ha convinto la giuria, che ringraziamo, a darci fiducia.»

E’ giunto in azienda anche il plauso da parte del governo regionale ed in particolar modo dell’Assessore alla Formazione On. Lagalla il quale fa pervenire all’intero team una nota di apprezzamento e soddisfazione per il risultato raggiunto.

A Proposito di Le Fonti Awards

Le Fonti Awards ® Italy è il format televisivo trasmesso sulla prima live streaming tv dedicata a economia e professionisti, l’unica in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato sulle tematiche economiche, finanziarie, legali con una programmazione 24/24 e 7/7.

Le Fonti è l’unica in Italia ad avere una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager, professionisti) di oltre 10 milioni di persone. Una business community certificata e in continua crescita. Per individuare le eccellenze del Le Fonti Awards ® vengono presi in considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi.

A proposito di ItaliaRimborso

Italia Rimborso è la claim company italiana nel campo dei rimborsi e risarcimenti per disservizi aerei. Assiste ogni anno decine di migliaia di utenti, sia italiani che stranieri, in partenza da aeroporti del territorio nazionale e non solo, con percentuali di successo elevatissime riscontrabili dalla piattaforma recensiva TrustPilot.

Questi i sei servizi di assistenza al passeggero offerti da Italia Rimborso in caso di:

1. Ritardo aereo all’arrivo superiore alle 3 ore

2. Volo cancellato

3. Negato imbarco per overbooking

4. Bagaglio consegnato in ritardo

5. Bagaglio danneggiato

6. Bagaglio smarrito.