Clear Channel Italia main partner del Giffoni Film Festival

Clear Channel Italia e Giffoni Film Festival ancora insieme

Si rinnova la collaborazione tra Clear Channel Italia e Giffoni Film Festival, la rinomata manifestazione internazionale dedicata al cinema per ragazzi. In occasione dell’edizione 50Plus la media company diventa main partner dell’evento che anche quest’anno si svolge in parte in presenza e in parte virtualmente. 3000 giurati sono presenti fisicamente e 2000 in collegamento tramite 36 hub in Italia e all’estero.

Come lavora Clear Channel Italia

Clear Channel Italia collabora da diversi anni con Giffoni Film Festival mettendo a disposizione il suo patrimonio digitale per diffondere le campagne di comunicazione dedicate alla manifestazione. Ogni anno allestisce gratuitamente una stazione bikeMi all’interno della Cittadella del Cinema per consentire ai giovani partecipanti di muoversi nell’area del festival con un mezzo sostenibile.

Un premio ideato da Clear Channel Italia

A partire da quest’anno si aggiunge un importante tassello a consolidare questo rapporto, la creazione di un premio prestigioso che prende il nome di “Creatività e Innovazione” ispirato a due temi portanti per la media company.

Il riconoscimento sarà conferito ad uno dei giovani registi in gara che nella realizzazione della sua opera si è distinto per la cifra stilistica spiccatamente creativa e il linguaggio cinematografico innovativo.

La consegna del premio avverrà il 31 luglio durante la serata conclusiva di premiazione.

Giffoni Film Festival