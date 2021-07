Il nuovo album di Anna Tatangelo, “Annazero”, è disponibile da oggi, venerdì 2 luglio, anche in formato fisico!

È possibile acquistare il CD – disponibile da venerdì 7 luglio anche in versione autografata con copie limitate – al seguente link: https://amzn.to/3dBoAUy.

È fuori il video di “Sangria” ft. Beba- prodotto da School Project, diretto da Federico Merlo e visibile al link https://youtu.be/gfhKcQAc-DM – singolo nato dalla stima reciproca tra le due artiste, disponibile in streaming e digitale al link https://believe.ffm.to/annazero. Il brano è inoltre in rotazione radiofonica.

“Annazero”, anticipato dal successo di “Guapo” feat. Geolier, di “Fra me e te” feat. Gemitaiz, due grandi collaborazioni con due nomi di punta del rap italiano che hanno segnato l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, e dall’ultimo singolo “Serenata“, rappresenterà per Anna una rinascita completa: una fenice che risorge dalle proprie ceneri, un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero.

Questa la tracklist dell’album:

1. Appartamento – Prod. Frenetik & Orange

2. Sangria Ft Beba – Prod. Danti

3. Non Mi Tocca – Prod. Danti

4. Serenata – Prod. Dat Boi Dee

5. Menomale – Prod. Livio Cori

6. Se – Prod. Mago Del Blocco

7. Come Mai Ft Martina May – Prod. Mixer T

8. Fra Me E Te Ft Gemitaiz – Prod. Mixer T

9. Guapo Ft. Geolier – Prod. Dat Boi Dee

10. Anna Zero – Prod. Emis Killa

https://www.instagram.com/annatatangeloofficial/

https://www.facebook.com/annatatangelopaginaufficiale