Tony Effe pubblica il suo primo album solista, “Untouchable”

Il rapper Tony Effe pubblica oggi 4 giugno, il suo primo album solista, “Untouchable”.

Un disco forte, crudo nato dall’esigenza di Tony di ribadire che ormai nulla può scalfirlo, che non tradisce le sue origini, i luoghi in cui è cresciuto, che continua a frequentare di cui va orgoglioso e fiero (come Rione Monti a Roma).

Il disco, prodotto da Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, vanta numerose collaborazioni, tutte di prestigio. In “Untouchable” troviamo infatti il padre della Trap Americana Gucci Mane, il rapper multiplatino Guè Pequeno con cui Tony duetta nel brano “Escort Lover”, Lazza & Gazo nel brano “Ke lo Ke”, Wayne Santana in “Skyline”,Pyrex in “Romolo e Remo”, Teduain “Lacrime”e Side Baby, con cui Tony aveva inciso il mixtape “Crack Musica” nel 2016, nel nuovo pezzo “Luce a Roma”.

“Untouchable”, il cui titolo è un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”, è disponibile per l’ascolto qui: vir.lnk.to/untouchable

Treacklist

1. Tony Montana (feat. Gucci Mane)

2. Colpevole

3. Escort Lover (feat. Guè Pequeno)

4. È Trap

5. Ke lo Ke (feat. Lazza & Gazo)

6. Piazza

7. Romolo e Remo (feat. Pyrex)

8. Lacrime (feat. Tedua)

9. Effe

10. Skyline (feat. Wayne Santana)

11. Oh Cazzo

12. Luce a Roma (feat. Side Baby)

13. Diverso