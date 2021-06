Davide Locatelli: fuori ora il nuovo singolo “Hyper Silent”

E’ uscito venerd’ 4 giugno, “Hyper Silent” (https://SMI.lnk.to/HyperSilent,) il nuovo singolo del giovane pianista e compositore Davide Locatelli che anticipa l’album “This is Dave” (Sony Music) in uscita l’11 giugno e ora in pre-order qui: https://SMI.lnk.to/ThisisDave

Davide Locatelli dice che:

“Questa canzone è nata ad agosto 2020 sotto le stelle di Montalcino in Toscana – racconta Davide Locatelli.- Ero in vacanza con amici, e mi sono portato il pianoforte per farmi ispirare da una terra mai esplorata prima. Durante le notti stellate suonavo e componevo nella solitudine e nel silenzio più totale. Hyper Silent nasce così, dal bisogno di ricerca di nuovi luoghi che nel proprio inconscio rievocano delle sensazione messe in musica.»

“This is Dave”, l’album in uscita

“This is Dave“ è composto da 13 tracce per solo pianoforte, tra inediti e cover rielaborate in chiave elettronica. Il titolo dell’album rispecchia l’immagine dell’artista che dapprima si è fatto conoscere sul web pubblicando settimanalmente cover di brani celebri (da “Bad Guy” di Billie Eilish ad “American Idiot” dei Green Day, passando per i Linkin Park), per poi far conoscere la propria musica con brani inediti.

Tracklist dell’album:

1. Hyper Silent

2. Welcome to the Black Parade

3. Pirates of the Caribbean

4. Turkish March

5. Moonlight Sonata

6. Numb

7. Experience

8. Viva la vida

9. Game of Thrones

10. Toccata in D

11. Sugar Land

12. Bad Guy

13. Smells Like Teen Spirit

Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.