A poche settimane dalla chiusura del Campionato che ha visto l’Inter aggiudicarsi il suo 19° scudetto, Inter Campus – il progetto sociale di F.C. Internazionale – debutta il 15 giugno su Nexo+ con il documentario El Mundo Es un Balón di Giulio Origlia.

El Mundo Es un Balón – il documentario

Luoghi lontani migliaia di miglia tra loro. Luoghi diversi. Culture, fedi, esistenze differenti: Julio, Natanael, Vorn, Alberto, Noa, Kasongo, Roxana sono alcuni dei protagonisti di questa storia. Storie che si intrecciano e si fondono in un percorso che, partendo da Milano, riesce a collegare mondi lontani utilizzando pochi strumenti, comuni a tutte le latitudini: il senso di appartenenza, la speranza, il gioco.

Tutti sono pronti con lo stesso entusiasmo e le stesse emozioni per vivere il momento in cui tutto converge: la partita di calcio che irrompe nelle loro vite, nelle loro storie, un sogno, un progetto, una favorevole esperienza di crescita. Il che lascia un segno positivo sul loro percorso verso l’età adulta, “un’opportunità per combattere nella loro vita“, come dice Julio.

Il documentario si snoda così attraverso le storie di questi personaggi, arricchendosi della presenza delle splendide musiche di Noa, della voce di Fabrizio Bentivoglio e della impegnata testimonianza di Massimo Moratti, fondatore di Inter Campus, sempre generosamente dedito al progetto.

Inter Campus – il progetto sociale di F.C. Internazionale

Inter Campus nasce nel 1997 e realizza interventi di cooperazione sociale a lungo termine, in 30 Paesi, con il supporto di 300 operatori locali, utilizzando il gioco del calcio come strumento educativo per restituire a diecimila bambine e bambini bisognosi tra i 6 e i 13 anni di età il Diritto al Gioco. Su un muro di un Inter Campus in Colombia c’è una scritta: “El Mundo Es Un Balón”, ogni punto è raggiungibile, ogni bambino è vicino agli altri, grazie a un gioco che li fa sorridere.

