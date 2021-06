Senzanima. Guerra è la nuova edizione del volume che ha dato il via al racconto dei giorni in cui il giovane Dragonero, fuggito da casa, si unisce alla famigerata compagnia mercenaria conosciuta come “i Senzanima” e inizia a viaggiare e combattere in lungo e in largo per i territori imperiali durante il periodo dei Tumulti.

Scritta da Luca Enoch e disegnata da Mario Alberti, questa storia rappresenta il capitolo iniziale di una serie amatissima non solo dai fan di Dragonero.

Il volume è impreziosito da una postfazione con gli studi dei personaggi e dall’intervista a Mario Alberti a cura di Marco Nucci.

