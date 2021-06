Mosca – Sesto posto per l’Italseven Maschile al Rugby Europe 7s Championship di Mosca.

Gli Azzurri, dopo il terzo posto conquistato ieri nella fase a gironi, nei quarti di finale sono stati superati 36-7 dalla Spagna.

Nella gara successiva la squadra di Andy Vilk ha battuto 43-0 la Polonia grazie ad una grande prova collettiva con le mete azzurre segnate da D’Anna, Mba, Del Bono, Jelic e Jannelli (questi ultimi due a segno in due occasioni).

Nella finale valida per il quinto posto nel torneo l’Italseven Maschile – in inferiorità numerica per gran parte del match in seguito al cartellino rosso rimediato da D’Onofrio – è stata superata ai tempi supplementari con il risultato di 19-14 dalla Georgia (entrambe di Cioffi le mete segnate dagli Azzurri) chiudendo al sesto posto.

Questi i risultati di giornata dell’Italseven:

Spagna v Italia 36-7

Polonia v Italia 0-43

Italia v Georgia 14-19