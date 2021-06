25 – 27 giugno 2021 “Magici Intrecci Estivi”

al Castello di Strassoldo di Sopra (Udine) nella settimana magica del Solstizio d’estate. Da 23 anni i Castelli di Strassoldo, nell’omonimo paese friulano in provincia di Udine (fra i Borghi più Belli d’Italia), ospitano in primavera ed autunno due ormai noti e raffinati eventi dedicati all’artigianato, all’artigianato e al florovivaismo di nicchia. Da marzo 2020, anche in questi luoghi incantati della pianura friulana è stato necessario annullare diverse iniziative, studiare nuove vie per valorizzare i manieri in sicurezza e. nel contempo, non far mancare al pubblico almeno questi due questi appuntamenti tanto attesi.

L’appuntamento nel Solstizio d’estate

Quest’anno, il primo appuntamento che si svolgeva tradizionalmente il fine settimana delle Palme è slittato all’estate, e si terrà dal 25 al 27 giugno, in un momento magico del calendario, quale è la settimana del Solstizio d’estate. “Magici Intrecci Estivi” si svolgerà all’aperto, nel parco secolare del Castello di Sopra, circondato da fresche acque di risorgiva. Immutato il fascino delle scorse edizioni. Fra i suggestivi addobbi in chiave estiva (gli addobbi, ogni volta diversi, sono una caratteristica che distingue da sempre gli eventi di Strassoldo) e il fascino antico del sito, il richiamo sarà sempre quello degli artigiani, degli artisti e dei vivaisti d’eccellenza rigorosamente selezionati che attenderanno i visitatori all’ombra degli alberi secolari e delle possenti colonne dell’Orangerie del Castello di Sopra, vicino ad antichi pozzi ed aiuole fiorite, lungo un percorso che si dipanerà –in tutta sicurezza- nel parco, nel Brolo e nella Cancelleria del maniero, tra propiziatori mazzolini di San Giovanni, colorate fioriture estive e limpide acque di risorgiva.

Iniziative collaterali:

– Conversazione sulle rose e sulle aspidistre con Giulio Baistrocchi, plant hunter ed artista (Sabato e domenica ore 18 nel brolo)

– Mostra di galline ornamentali a cura dell’A.F.A. (tutti i giorni, nel brolo)

– Presenza della scrittrice Ciccinella Kechler con il suo libro “C’era una volta il Friuli”

– Visite guidate, per piccoli gruppi, agli interni del Castello di Sopra, che saranno decorati a festa. Le visite non sono comprese nel biglietto dell’evento. Prezzo: Adulti, con biglietto manifestazione: € 5 – Senza: € 8 / Bimbi 0-5 anni gratis /Ragazzi 6-12 anni, con biglietto manifestazione: € 3 – Senza: € 5 (tutti i giorni, ogni ora).

Per prenotare seguire il seguente link:

https://book.timify.com/servicesaccountId=608da232ec8bd5117dea3fec&hideCloseButton=true

Orari

Venerdì 25 giugno 2021 (ore 15 – 19)

Sabato 26 giugno 2021 (ore 9-19)

Domenica 27 giugno 2021 (ore 9 – 19)

Biglietti

Adulti: € 10. Bimbi 0-6 anni gratis. Ragazzi 6-12 anni: € 6.

Si consiglia di acquistare il biglietto dell’evento online, scegliendo il giorno, sul seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/magici-intrecci-estivi/157245

Gli ingressi sono contingentati. Quindi, per poter entrare nell’orario desiderato ed evitare assembramenti, dopo aver acquistato il biglietto su Vivaticket, occorre prenotare l’orario d’entrata sul seguente link:

https://book.timify.com/servicesaccountId=608da232ec8bd5117dea3fec&hideCloseButton=true

L’evento è soggetto a un serio protocollo di sicurezza. Si ricorda d’indossare la mascherina.