Jessie J, esce oggi il nuovo singolo “I Want Love”. Online il lyric video

Per ascoltare “I Want Love”: https://island.lnk.to/iwantlove

Per guardare il lyric video: JessieJ.lnk.to/iwllyricvideo

Esce oggi “I Want Love” il nuovo singolo di Jessie J, la super pop star internazionale multi platino nominata ai GRAMMY® Award con oltre 13 milioni di stream, scritto e prodotto insieme a Ryan Tedder vincitore di tre GRAMMY® Award. Inoltre, è online su YouTube il lyric video del brano.

“Volevo tornare con un brano che fosse classico ma dallo spirito contemporaneo, arricchito da cori grandiosi per riportare tutti sulla pista da ballo. Non vedo l’ora che il mondo ascolti questa canzone e che tutti la ballino e la cantino ad alta voce” commenta la cantante.

Mentre Jessie J celebra il decimo anniversario del suo primo LP “Who You Are” uscito nel 2011, certificato disco di platino, continua ad andare avanti con la sua musica. “I Want Love” pone le basi per il suo tanto atteso quinto album, in uscita quest’anno, co-scritto e prodotto da Ryan Tedder.