Bollate. Riapre il Centro Anziani. Ecco gli orari estivi

Riparte il Centro Anziani di Bollate ed è un segnale importante di ritorno alla normalità dopo mesi di chiusura causata dall’emergenza sanitaria in corso.

Si comincia giovedì 1 luglio dalle 14.30 alle 18.00.

Successivamente il Centro sarà aperto, durante il periodo estivo, per 3 giorni alla settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00.

È prevista una chiusura nella settimana di Ferragosto, con riapertura a partire da martedì 17 agosto.

Come si accede

L’ingresso è riservato ai tesserati Auser 2021 (che comprende anche copertura assicurativa), vaccinati con una o due dosi da almeno 15 giorni.

Protocollo anti Covid

Per la riapertura è stato predisposto un protocollo che tiene conto della normativa vigente. In particolare il protocollo prevede l’applicazione di quelle misure igieniche e di comportamento che dobbiamo seguire un po’ tutti come l’uso della mascherina all’interno, il distanziamento di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica), la rilevazione della temperatura all’ingresso, la pulizia frequente delle mani grazie al gel igienizzante a disposizione.

Le attività saranno svolte in piccoli gruppi e sarà cura degli organizzatori garanzie la pulizia dei locali e il ricambio frequente dell’aria. La bella notizia per gli utenti è che si potranno usare le carte da gioco. Invece per il ballo sarà necessario attendere nuove disposizioni.

