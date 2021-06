Da martedì 29 giugno arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “Dammi un motivo” il nuovo singolo di Shara, un brano contemporaneo ed energico, prodotto da La Mia Song

<“Dammi un motivo” è una canzone che ho scritto parlando di esperienze vissute, come ogni mia canzone – dice Shara – e parla del fatto di non ascoltare nessuno se ci viene imposto qualcosa che non si vuol fare o dire e quindi fare e dire quello che si vuole, ascoltando solo se stessi.>

Qui il video: https://youtu.be/AMWrkKDLHc8

“Il video è stato girato in varie piazze al Centro Direzionale di Napoli, tra l’imbrunire e la notte – racconta il regista Giuseppe Iadonisi – Ci è piaciuto il posto perché Shara, per questo video, voleva un contesto moderno di grattacieli e metropoli. L’intento del video, come della canzone, è quello di far capire che bisogna fregarsene di ciò che può dire la gente e dei giudizi e cercare di essere se stessi e liberi.”

