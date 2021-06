Hrvy ha pubblicato un nuovo singolo che promette essere senza dubbio la colonna sonora dell’estate 2021. La club banger “1 Day 2 Nights” prende ispirazione dai DJ con cui Hrvy ha lavorato in precedenza, una traccia pensata per farci cantare, ballare e festeggiare tutta l’estate e che segna l’entrata dell’artista nella famiglia BMG.

“1 Day 2 Nights” – caratterizzata da una melodia dance sinuosa, palpitante e carica di ottoni – è stata scritta a Londra da Hrvy insieme a Kylie Minogue e a Sigala, collaboratore di Danny Shah, durante il lockdown.

La traccia ha coinvolto anche Niamh Murphy (Little Mix, Melanie C) ed è stata mixata da Will Reeves (Bree Runway, A Boogie Wit Da Hoodie, Migos, Rico Nasty).

Sulla canzone Hrvy ha affermato:

“I wanted to make a song that sounded different to what I’d made before – I feel like everyone needs those big beats and sounds to get back out to.” .

Nell’ultimo anno, oltre a dedicarsi alla scrittura, l’artista è stato impegnato nel più grande programma televisivo del Regno Unito, Strictly Come Dancing, in cui ha partecipato insieme alla sua partner Janette Manrara arrivando in finale.

Hrvy: i suoi successi

A soli 22 anni, Hrvy ha dei numeri da capogiro, superando gli 800 milioni di streaming su Spotify e collezionando una serie di sold out in Nord America, Asia e Australia.

Le sue esibizioni dal vivo nel Regno Unito vantano già spettacoli da tutto esaurito all’Hammersmith Apollo e partecipazioni al Big Weekend di BBC Radio 1, oltre al Jingle Bell e al Summertime Ball di Capital FM.

A causa della pandemia i suoi concerti, inclusa una data aggiuntiva all’iconico Palladium di Londra, sono stati posticipati e attualmente riprogrammati per il prossimo Ottobre.