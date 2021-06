“Fuori Programma”, Festival di Danza Contemporanea

Con tre prime assolute e una prima nazionale torna “Fuori Programma”, festival internazionale di danza contemporanea VI edizione

Geografia delle relazioni

18 giugno – 15 luglio 2021

ROMA

***

18 giugno – 4 luglio

Quarticciolo (V Municipio)

12 – 15 luglio

Arena Teatro India

Spettacoli, incontri, laboratori, residenze, progetti speciali

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico

Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Performance che arrivano fin sotto casa degli spettatori, corpi racchiusi in teche, coreografia ispirate dai movimenti collettivi degli animali, riallestimenti site specific, artisti nazionali e internazionali. Con tre prime assolute, una prima nazionale e una prima romana torna dal 18 giugno al 15 luglio Fuori Programma, il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale, sotto la direzione artistica di Valentina Marini che agli spettacoli aggiunge gli incontri con gli autori, residenze creative, laboratori e progetti speciali.

Prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Teatro Biblioteca Quarticciolo, il festival anche quest’anno si articola in due blocchi: al quartiere Quarticciolo fino al 4 luglio, all’Arena Teatro India fino al 15 luglio.

“Geografia delle relazioni” è il tema e titolo di questa sesta edizione

“per ricordarci il valore e la necessità di uno sguardo che coinvolga in maniera orizzontale e inclusiva, mediante una programmazione abitata da artiste e artisti differenti e condivisa tra territori, teatri e festival di diversa natura. Per dar risonanza alle ragioni del corpo in virtù di un sentire comune che travalica ‘distanziamenti‘ e barriere geografiche, linguistiche, generazionali, architettoniche e sociali. Per raccontare lo sguardo di autrici e autori di differenti geografie, intese, non solo come luoghi fisici, ma come dislocazione del pensiero, delle prospettive, delle progettualità, fondate su un contatto, ultimamente negato e qui ricercato, dando spazio e tempo ai processi di creazione (residenze artistiche), al confronto (incontri e workshop) e alla condivisione, grazie agli spettacoli in stretto dialogo con i luoghi, urbani, naturali e architettonici della città. Geografie da riscrivere collettivamente in ascolto di un tempo che chiama in causa la responsabilità” afferma la Direttrice Artistica Valentina Marini. Un festival, dunque, che vuole ragionare su alcuni valori che il tempo pandemico ha rivelato essere indispensabili per ripensare il nostro futuro: l’inclusività, la condivisione, la diversità, la cooperazione.

Grandissima attesa per l’arrivo al festival del coreografo e regista spagnolo Marcos Morau, fondatore della acclamata compagnia La Veronal, considerato fra i migliori talenti creativi della sua generazione e celebratissimo dalla stampa internazionale.

Biglietti

Eventi V Municipio:

Restituzioni Residenze – Teatro Biblioteca Quarticciolo 18, 25 giugno e 2 luglio – 2,00 €

Tempi moderni/Un Dante corretto bravo grazie 23, 24, 25 giugno Cortili Quarticciolo – euro 2,00 € (al posto del corrispettivo del biglietto integrale è richiesta una donazione in accordo con Asinitas & Comunità Educante Quarticciolo)

Mad 28, 29 giugno Parco Alessandrino – 10,00 € – ridotto 7,00 €

Simulacro 2, 3, 4 luglio Parco Alessandrino – 10,00 € – ridotto 7,00 €

Premio Prospettiva Danza 3 luglio Teatro Biblioteca Quarticciolo – ingresso libero

Eventi Teatro India:

Ingresso intero 15,00 € – ridotto 12,00 €

Abbonamento 4 serate 40,00 €

Abbonamento FP Festival (tutti gli eventi di spettacolo) – 50,00 €

Atelier Coreografici Teatro India:

4 laboratori compreso ingresso alle 4 serate al Teatro India – 140,00 €

1 laboratorio compreso 1 ingresso a 1 spettacolo – 40,00 €

Posti contingentati con prenotazione obbligatoria

fuoriprogramma.prenotazioni@gmail.com

Luoghi

Teatro India

Lungotevere Vittorio Gassman, 1 – Roma

Parco Alessandrino & Cortili del Quarticciolo

Punto di incontro Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8 – Roma

