The Rolling Stones: “A bigger Bang”, il film concerto e l’ EP

L’8 Febbraio 2006 si è tenuto uno dei più grandi concerti della storia, l’evento leggendario dei The Rolling Stones sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, un momento storico per il Rock ‘n’ roll.

Adesso, finalmente, i The Rolling Stones insieme ai Mercury Studios pubblicheranno il film del concerto, remixato, ri-editato e ri-masterizzato. The Rolling Stones — A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach sarà disponibile dal 9 Luglio 2021 nei seguenti formati: DVD+2CD, BRay+2CD, 3LP nero, 3 LP colorato e uno speciale box oltre che in versione digitale.

Oltre a questo, i Mercury Studios pubblicheranno, per dare un assaggio del concerto, un EP composto da 5 canzoni che uscirà il 28 Maggio.

Nell’EP saranno incluse “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” e “Rough Justice”, tutte in scaletta nel concerto di Copacabana, ad eccezione di “Rough Justice” che faceva parte dell’evento del 2005 a Salt Lake City il cui video è disponibile nella versione Deluxe.

Quattro canzoni che non erano presenti nel DVD originale del 2007 The Biggest Bang, sono disponibili per la prima volta in A Bigger Bang: “Tumbling Dice”, “Oh No, Not You Again”, “This Place Is Empty” e “Sympathy For The Devil“.

The Rolling Stones: alcune gemme della loro carriera

Questo concerto, composto da un set di due ore, mette in mostra le gemme della carriera dei The Rolling Stones: It’s Only Rock’ n’ Roll (But I Like It)”, “Brown Sugar”, “Start Me Up”, “Satisfaction” e “Wild Horses”, che vengono inserite tra le nuove tracce dell’album Bigger Bang, “Rain Fall Down”, “This Place Is Empty” e “Rough Justice”.

Nella scaletta del concerto, la band ha suonato anche la cover di “Night Time Is The Right Time” di Ray Charles.

La versione Box 2DVD+2CD viene confezionata insieme ad un libro di 40 pagine, al DVD del concerto di Copacabana e al 2 CD e ad un DVD esclusivo del concerto di Novembre 2005 a Salt Lake City, UT, sempre del Bigger Bang tour.