Da mercoledì 12 maggio sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “20-21” (Rossodisera Records), il nuovo brano di Gianmarco Gridelli

“20-21”, il brano

20-21, scritto da Gianmarco Gridelli e con la produzione artistica di Adriano Pennino, è un viaggio attraverso le tragedie e i momenti difficili che si sono susseguiti in questi mesi: dagli incendi in Australia fino ad arrivare alla pandemia; mesi che sono destinati a cambiare irreversibilmente il mondo e le abitudini delle persone.

Il linguaggio è quello puro e trasparente di un ragazzo di 17 anni, che si contraddistingue per l’originalità con la quale racconta il periodo attuale: un countdown inusuale ma di grande effetto.

Nel finale Gianmarco lancia un messaggio di speranza e fiducia per il futuro, così come soltanto i giovani sono in grado di fare, forse con incoscienza ma talvolta persino con maggiore consapevolezza e maturità degli adulti.

“20-21”: parla l’autore

«Questo brano nasce in un momento difficile – spiega Gianmarco – ma allo stesso tempo ha permesso una lunga pausa di riflessione. Il mio è un racconto di ciò che ho visto e vissuto in prima persona, con gli occhi di un ragazzo che guarda avanti cercando di trasmettere quella forza e quell’energia necessarie per ripartire con coraggio e determinazione.

Tutto ciò senza dimenticare, ma con una nuova consapevolezza che dovrebbe rappresentare un monito per tutti gli uomini a vivere la vita e il pianeta in maniera diversa, per non continuare a distruggere il grande dono che la natura ci ha fatto».

