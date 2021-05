Senhit in gara all’Eurovision song contest 2021

Senhit in gara con “Adrenalina” all’Eurovision

In gara con il brano “Adrenalina” per San Marino all’Eurovision song contest 2021

l’evento musicale visto da centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo!

Gli Ogae National Club premiano l’artista e il direttore artistico Luca Tommassini per il loro #FREAKYTRIPTOROTTERDAM il tour nella storia delle canzoni di Eurovision.

È online l’undicesimo capitolo del progetto, cover del brano “Bandido” omaggio alla Spagna e a Salvador Dalì.

Mercoledì 5 Maggio quattordici club di OGAE, ovvero il più importante fan club dell’Eurovision song contest, hanno premiato Senhit e il direttore artistico Luca Tommassini per lo straordinario progetto #FreakyTripToRotterdam, l’appuntamento mensile che da luglio 2020 vede protagonisti i brani che hanno fatto la storia dell’ESC completamente riarrangiati e reinterpretati.

La targa “Appreciation and success prize”

La targa “Appreciation and success prize” è stata consegnata a sorpresa a Senhit oggi a Bologna da Cristina Giuntini, Presidente di OGAE Italia. È la prima volta che così tanti club di OGAE (Australia, Azerbaigian, Bulgaria, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Polonia, Svezia, Turchia, Colombia, Costa Rica, Cile, Argentina e OGAE ROTWL) si riuniscono per premiare un’artista “per il suo grande impegno e il suo brillante progetto che ha mantenuto vivo lo spirito di Eurovision durante questi tempi buii”! La stessa targa è stata conferita anche a Luca Tommassini, in qualità di direttore artistico del progetto.

#FreakyTripToRotterdam

#FreakyTripToRotterdam in questi mesi ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni con i video pubblicati su Youtube, vere e proprie opere d’arte intrise di omaggi, citazioni e spirito avanguardistico. Il progetto di Senhit e Luca Tommassini è iniziato con la cover di “Cheesecake” ed è continuato con “Every Way That I Can”, “Ding-a-dong”, “Congratulations”, “Rise Like A Phoenix”, la versione speciale di Natale “Amar Pelos Dois”, il brano tutto da ballare “Waterloo”, “Alcohol is Free”, “Golden Boy/Toy”, “Roi” e il nuovo “Bandido”! Quest’ultimo è un brano del duo Azúcar Moreno presentato all’Eurovision Song Contest 1990 per la Spagna. Link al video di “Bandido”: https://youtu.be/-yWW2ZWzb7k

Senhit parla del suo omaggio alla Spagna

«È l’undicesimo video del Freaky Trip To Rotterdam, prima dell’epilogo di giugno e soprattutto prima di salire sul palco di Rotterdam. Omaggiamo la Spagna e quindi abbiamo scelto una canzone passionale, caliente, come questa terra, puntando su un arrangiamento moderno, colorato e sensuale. Ci è venuto naturale pensare a Salvador Dalì, che è un artista poliedrico e strabiliante, “freaky” proprio come questo viaggio. Grazie a Luca, grazie a tutto il team creativo, grazie al calore dei fan, ogni video è stato un’esplosione di fuochi d’artificio e ora non vedo l’ora di portare tutta questa energia e follia sul palco di Rotterdam!».

Luca Tommassini, il direttore artistico, parla

«Omaggiamo la Spagna con una canzone storica, con una rivisitazione musicale che stravolge completamente i suoni rendendo il brano contemporaneo. Sehnit è molto erotica in questo video, accompagnata da un ballerino siciliano che spopola in UK, abbiamo voluto giocare su questa provocazione, un’avventura “sensuale e sessuale tra due toreri”. C’è l’omaggio a Salvator Dalì e la citazione di una delle più belle frasi di Pablo Picasso secondo me: “All children are born artists, the problem is to remain an artist as we grow up”» LUCA TOMMASSINI.

Senhit all’Eurovision, il nuovo singolo “Adrenalina”

Senhit rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest, in gara con il nuovo brano “Adrenalina” una hit up tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra). “Adrenalina” è uscita in due versioni: una ufficiale che vede il featuring con il rapper multi platino FLO RIDA (qui il video: https://youtu.be/IErOh708pwY) una eurovisiva che arriverà sul palco di Rotterdam, dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest dal 18 maggio.

Questa è la seconda partecipazione di Senhit all’ESC

Questa è la seconda partecipazione di Senhit all’ESC (la prima nel 2011 sempre in rappresentanza di San Marino). Vi approda con un bagaglio ricco di esperienze e un’autorevolezza sempre maggiore nel mondo eurovisivo che quest’anno l’ha nominata “Freaky Queen” per le numerose ‘pazze’ iniziative che ha diffuso sul web in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020. San Marino RTV è guidata per il dodicesimo anno dall’esperienza di Alessandro Capicchioni. Lo staff artistico di altissimo livello è capitanato dall’eclettico creative director Luca Tommassini.

www.senhit.com – www.facebook.com/senhitofficial/ – https://twitter.com/senhitofficial

www.instagram.com/senhitofficial/ – www.youtube.com/user/senhitofficial/featured