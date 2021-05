“The Beatz Story”, gli episodi dedicati a Yung Snapp

“The Beatz Story” oggi le nuove puntate

Fuori oggi le nuove puntate di The Beatz Story, la serie TV che racconta vita e musica

dei producer italiani, sono online i tre episodi dedicati a Yung Snapp.

Fuori giovedì 6 maggio, le nuove puntate di “The Beatz Story”, la serie TV che racconta il punto di vista dei producer urban italiani, disponibile in esclusiva su Olze TV al link www.Olzemusic.com/olzetv. Dopo i primi episodi dedicati a Boston George, sono online da oggi quelli che approfondiscono la vita e la carriera artistica di Yung Snapp. Alle riprese sono intervenuti anche: Mv Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Sosa94.

La storia di Yung Snapp

Nato a Napoli, Yung Snapp è uno dei più apprezzati e stimati produttori italiani. Nel 2015 conosce Lele Blade e Vale Lambo con i quali forma il gruppo Le Scimmie con cui produrrà il primo album intitolato “El Dorado”. Nel frattempo comincia a produrre anche per Gué Pequeno (il cui singolo “Ca$hmere” con produzione di Yung Snapp è stato certificato disco d’oro), Clementino, Fabri Fibra (sua è la produzione di “Le Vacanze”, certificato oro), Emis Killa, Ntò, Luchè, Madman (“Beatrix Kiddo”, certificato oro), Dani Faiv, CoCo, MV Killa oltre che per Vale Lambo e Lele Blade. “Hours”, il primo album in studio da rapper per Yung Snapp, realizzato in collaborazione con MV Killa. Il disco, rilasciato l’11 dicembre 2020, contiene 14 tracce e le partecipazioni di Geolier, Psicologi, MadMan, CoCo, Enzo Dong, Vale Lambo e Lele Blade. Il singolo “Splash” viene certificato disco d’oro.

La prima stagione di The Beatz Story

La prima stagione di The Beatz Story è disponibile in esclusiva su Olze TV: ogni mese usciranno nuove puntate che sveleranno il mondo che si nasconde al di là di una canzone, portando l’attenzione sulla figura di vari producer italiani, che si racconteranno attraverso artisti ospiti.

il documentario “Come il mare”

Tra i contenuti video esclusivi, anche il documentario “COME IL MARE”, che racconta invece la vita e l’opera di uno dei principali rapper napoletani, Valerio Apice, in arte Vale Lambo, dalla difficile adolescenza a Secondigliano al contratto discografico con una importante major discografica, raccontate in un documentario che segue l’artista, i suoi colleghi, la sua fidanzata, i suoi amici e la sua famiglia, per l’intera giornata del concerto finale del tour “ANGELO”, dell’omonimo album discografico.

Olze Music

OlzeMusic è una piattaforma multimediale interamente dedicata alla musica. Fondata come startup innovativa, nasce nel 2016 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze. Nel 2018 OlzeMusic diventa una vera e propria società e, grazie a una campagna di crowdfunding che ha raggiunto e superato il suo obiettivo nel giro di poche ore, fa il suo ingresso nel mondo digitale, con il supporto di Coriweb. Nel 2019 OlzeMusic organizza le prime due edizioni di Urban Fighters, contest per artisti emergenti con in palio premi finalizzati a scopi artistici. Il contest cattura l’attenzione di Sony Music Italy, che decide di diventare partner del progetto nel dicembre dello stesso anno a partire dalla seconda edizione dell’Urban Fighters: i 20 artisti vincitori, giudicati da 8 producer nazionali, hanno così la possibilità di inserire il loro brano inedito nella compilation Sony “Urban Fighters”, che nell’edizione 2021 ha raggiunto 500.000 stream, numeri molto importanti per artisti emergenti e due artisti avranno la possibilità di pubblicare altri loro inediti con l’etichetta. Oggi OlzeMusic è pronta a diventare una solida realtà multimediale all’interno del panorama musicale italiano con una grandissima novità: è infatti online OlzeMusic TV, che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky, una piattaforma che consente di guardare contenuti esclusivi che raccontano l’industria musicale: documentari su artisti italiani, serie tv sulla figura del produttore musicale in Italia, making of di album e video musicali e molto altro ancora.

