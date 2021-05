“Fantastico”, il nuovo singolo di Bianco feat. Niccolò Fabi

Bianco e Niccolò Fabi: fuori il video di “Fantastico” per celebrare la cultura del riutilizzo attraverso l’arte

La narrazione di FANTASTICO, il nuovo singolo di BIANCO feat NICCOLO’ FABI, arriva a compimento e assume forma materica grazie al videoclip firmato da Gabriele Ottino con protagonista lo scultore Nazareno Biondo.

Il brano, ultima gemma del nuovo album di Alberto Bianco con la preziosa partecipazione di Niccolò Fabi, trova la sua rappresentazione visiva alle porte di Torino nell’ atelier dell’ artista Nazareno Biondo, dove il marmo di scarto delle grandi sculture diventa materia e matrice per la realizzazione di oggetti del quotidiano, sublimati nell’ atto creativo per testimoniare la sua ricerca artistica e invitare all’ abbandono della cultura dello spreco.

Il colore bianco domina la scena

A dominare la scena il colore bianco, tavolozza dove i versi del brano guidano i movimenti dello scultore in una poesia visiva creata dalla sapiente produzione di Sans Film, tra chitarre e basso pesanti come macigni e Rhodes e drum machine leggeri come carezze.

Elegantemente incastonati tra polvere e candide forme emergono invece i camei dei due cantautori, mentre Bianco lancia un assist musicale e Niccolò Fabi approva e canta, aggiungendo luce alla solida delicatezza del brano.

Arriva così al culmine il lavoro sull’ album Canzoni che durano solo un momento, già edito da INRI in aprile per celebrare i dieci anni di carriera di Bianco e ora finalmente disponibile nella sua veste completa online e nell’ edizione fisica dell’album in Cd e in un esclusivo vinile a tiratura limitata su distribuzione Artist First.