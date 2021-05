La band coreana dei record Bts è tornata con il suo nuovo irresistibile singolo estivo “Butter“, in radio e in digitale (https://Butter.lnk.to/BTS)

Il videoclip ufficiale del brano (https://youtu.be/WMweEpGlu_U), a poche ore dalla sua pubblicazione ha già superato oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“Butter”, il brano dalle sonorità pop-dance mixate a un coinvolgente beat.

“Butter” riesce a catturare con facilità l’ascoltatore grazie alle sue sonorità pop-dance mixate a un coinvolgente beat.

A volte più tranquilli, a volte più esplosivi, i Bts nella loro dualità trasmettono sempre una carica e un carisma travolgente. Il testo del brano, divertente e a tratti irriverente, “owe [it all] to [my] mother” (devono tutto alla madre), trasmette una grande energia positiva.

“Butter” è stato scritto da Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, Alex Bilowitz e Sebastian Garcia. Alla scrittura del brano ha preso parte anche RM, il leader del gruppo, che ha infuso nella traccia lo stile distintivo dei Bts.

“Butter”, il videoclip

La performance elettrizzante che caratterizza il videoclip ufficiale amplifica alla perfezione l’energia della canzone. La coreografia unisce momenti in cui i membri ballano tutti insieme ad altri in cui solo alcuni di loro mostrano i loro passi di danza, sempre eseguiti con la perfetta precisione che li contraddistingue, ma senza mai abbandonare il loro atteggiamento profondamente cool.

La performance sprigiona alla perfezione il carisma e la versatilità dei Bts, mentre si passano una mano tra i capelli, mandano un bacio o camminano in punta di piedi.

Dove, le esibizioni della band

La band si esibirà con “Butter” ai Billboard Music Awards, il 23 maggio, in cui sono anche nominati in quattro categorie: Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist e Top Selling Song.

I Bts daranno anche il via ai Good Morning America’s Summer Concert Series, il 28 maggio.

Sono attualmente anche sulla copertina di Rolling Stone US, che li ha definiti: “La più grande band del mondo”.

www.bts-butter.com

https://ibighit.com/bts/eng/

https://twitter.com/bts_bighit

https://twitter.com/BTS_twt/

www.facebook.com/bangtan.official

www.instagram.com/bts.bighitofficial/