“Sulla mia pelle”, il nuovo singolo dell’artista Anto Paga

Ieri venerdì 21 maggio, è uscito in digitale “Sulla mia pelle” (Whatsound / Artist First – https://antopaga.lnk.to/SullaMiaPelle), il nuovo brano dell’artista da oltre 20 milioni di stream, Anto Paga

“Sulla mia pelle”: il brano

Prodotto da Nicky Noise, “Sulla mia pelle” parla di una relazione fatta di necessità e complicità, nella quale rifugiarsi e ritrovarsi, la cui intensità è talmente profonda da lasciare una traccia indelebile. Il brano arriva dopo i singoli “Vorrei Dirti” e “La Parte Più Bella Di Me”, che sono diventati virali su Instagram e TikTok e hanno collezionato milioni di stream su Spotify.

“Sulla mia pelle”: come ne parla Anto Paga

«Il brano “Sulla mia pelle” – dichiara l’artista – parla d’amore ma in chiave pop moderno. È stata scritta ispirandosi ad una relazione molto forte, difatti il testo dà un peso decisivo al proprio amore che risulta così grande da essere inciso sulla propria pelle».

Biografia del cantautore

Antonio Pagano, in arte Anto Paga, classe 1995, nasce a Erba (CO), un piccolo paese della Brianza, dove comincia il suo viaggio nella musica rap. Il suo percorso artistico inizia con la scrittura delle prime poesie per poi incidere, a soli 16 anni, il primo mixtape in cui affronta tematiche miste tra amore e vita di strada. Successivamente, all’età di 20 anni, Anto Paga avvia un nuovo percorso musicale ed inizia a crearsi un pubblico affezionato.

www.instagram.com/antopagaofficial/

https://spoti.fi/3f5MTv8

https://vm.tiktok.com/ZMet7xQMo/

www.youtube.com/user/AntoPagaOfficial

Altri articoli di musica