Venerdì 21 maggio, è uscito in radio e in digitale “Bella stupenda” (Solidea Records / Believe), il nuovo brano della cantautrice toscana Cecilia Quadrenni.

“Bella stupenda”, la sua storia nel video

È online il video ufficiale, diretto da Alex Marchi con la sceneggiatura e scenografia di Marco Brachini: (https://youtu.be/9fuK5CMctEc).

Il video racconta la storia di un “nerd”, che nell’intimità della sua cameretta, crea una vita parallela. Il protagonista, interpretato da Carlo Ercolani, cerca di sfuggire dalle difficoltà della vita reale rifugiandosi in una relazione immaginaria con una bambola gonfiabile. La bambola, a questo punto, prende vita e spinge il ragazzo a vivere una vita reale al di fuori della sua cameretta.

Il brano raccontato da Cecilia Quadrenni

Scritto e composto dalla stessa Cecilia, il brano nasce dalla necessità dell’artista di ritrovare nuovi stimoli in un periodo di “arresto forzato” dalla vita quotidiana. Nel brano Cecilia, con un pizzico di follia e ironia, si immedesima in una bambola gonfiabile, vera passione e ossessione del suo proprietario e che grazie al suo aiuto, troverà il coraggio necessario per vivere nel mondo reale.

«Da piccola – dichiara l’artista – durante una vacanza, mi innamorai un bellissimo manichino. Con lui ho immaginato mille avventure ed una vita appagante e divertente. Questa esperienza mi è rimasta dentro e mi ha portato a scrivere “Bella Stupenda”, brano dal risvolto ironico e quasi folle. Nella canzone ho dato vita ad una bambola gonfiabile che parla al suo proprietario cercando di convincerlo a vivere in un mondo reale. Questo è un tema che si rivolge a tutte le persone che per un motivo o per un altro si rifugiano in un mondo di plastica, chiudendosi in casa o semplicemente rinunciando a vivere per paura di soffrire».

Breve biografia dell’artista

Cecilia Quadrenni nasce a Siena e fin da subito si appassiona ad ogni forma di arte: studia violino, mimo e recitazione. Si dedica da sempre allo studio del canto e al songwriting, passioni grazie alle quali inizia ad esibirsi live.

Il suo primo EP “Molto Personale” del 2012 contiene le cover di hit come “Paparazzi” di Lady Gaga o “Take on me” degli A-Ha.

Il successo riscontrato le procura un’ospitata su Rai Uno ad “Uno Mattina Caffè”.

