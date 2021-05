PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza post crisi Covid-19

24Ore Business School promuove un’importante campagna sociale e benefica per far ripartire il Paese dalla scuola e dalla formazione

Bebe Vio, Renzo Rosso, Oscar Farinetti, Roberto Mancini e Beatrice Venezi nella campagna sociale e istituzionale della 24ORE Business School in onda dal 30 maggio sui principali canali televisivi e sulle principali piattaforme online frequentate da studenti e professionisti.

Un appello fondamentale che sottolinea l’importanza di seguire la propria vocazione, l’unico modo per arrivare realmente al successo personale che non è importante solo a livello individuale, ma anche per l’intero sistema Paese.

I video della campagna #ripartiamodanoi disponibili sul canale Youtube:

Far ripartire il Paese dalla Scuola e dalla Formazione: campagna sociale e benefica 24ORE Business School | Roberto Mancini e Bebe Vio |#Ripartiamodanoi

Far ripartire il Paese dalla Scuola e dalla Formazione: campagna sociale e benefica 24ORE Business School | Renzo Rosso e Beatrice Venezi |#Ripartiamodanoi

Far ripartire il Paese dalla Scuola e dalla Formazione: campagna sociale e benefica 24ORE Business School | Bebe Vio e Oscar Farinetti |#Ripartiamodanoi

Ripartire dalla scuola, dalla formazione e dalle proprie passioni per ridare slancio al nostro Paese: è il messaggio della campagna sociale della 24ORE Business School, on air dal 30 maggio sui principali network televisivi e con un piano di rilancio sui canali digitali della Scuola. Bebe Vio, Renzo Rosso, Oscar Farinetti, Roberto Mancini e Beatrice Venezi, personalità che hanno fatto della propria vocazione il proprio lavoro e il proprio successo, sono ambasciatori di questo accorato appello. Sono stati scelti per la loro capacità di rappresentare l’Italia nel mondo in settori simbolo del nostro Paese, lo sport, la musica, la moda, il food, e per le loro doti manageriali e imprenditoriali, fondamentali per la loro carriera.

I protagonisti della campagna #ripartiamodanoi

Si tratta di personaggi che non hanno certo bisogno di presentazione e che credono nell’importanza della formazione come leva per rilanciare il Paese:

Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico

Renzo Rosso, imprenditore visionario, fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda OTB

Oscar Farinetti, fondatore e ideatore dell’innovativa catena internazionale della ristorazione Eataly

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio ed ex campione nel ruolo di centrocampista e attaccante

Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale

Inoltre, i protagonisti della campagna porteranno le loro testimonianze all’interno di lezioni online, nelle quali racconteranno i segreti per raggiungere il successo senza mai rinunciare alle proprie passioni e valorizzando il proprio talento.