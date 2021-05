Formula 1: 08/05/1982… L’ultimo volo dell’Aviatore

Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio a Zolder, nel corso dell’ultimo giro di pista Gilles Villeneuve decollò sulla vettura di Jochen Mass.

La Formula 1 perdeva così uno dei piloti più amati di sempre.

Il Canadese resterà per sempre nel cuore degli amanti di questo sport e soprattutto in quello dei tifosi della Ferrari.

Formula 1: le Qualifiche… 100% Hamilton

Il caldo ed il vento la fanno da padroni nella battaglia per la pole del GP di Spagna.

Spettacolare Q1 per Norris che si porta momentaneamente in testa (1’17″821), buona la prestazione delle Ferrari e un super Gasly si ritrova in quinta posizione.

Nessuna sorpresa con l’eliminazione di entrambe le Haas.

Q2 tiratissima… un Verstappen mostruoso (1’16″922) rifila due decimi alle Mercedes. Le rosse seguono a ruota.

Non riescono invece a superare questo ostacolo Vettel e Giovinazzi.

Hamilton spara il suo colpo migliore nella Q3 e raggiunge quota 100 pole position in carriera.

Leclerc mette la quarta e guadagna la seconda fila.

Formula 1: la classifica delle Qualifiche

1 Hamilton; 2 Verstappen

3 Bottas; 4 Leclerc

5 Ocon; 6 Sainz

7 Ricciardo; 8 Perez

9 Norris; 10 Alonso

11 Stroll; 12 Gasly

13 Vettel; 14 Giovinazzi

15 Russell; 16 Tsunoda

17 Raikkonen; 18 Schumacher

19 Latifi; 20 Mazepin

Formula 1: La Partenza ed i primi giri

Alla via è subito sfida tra Hamilton e Verstappen, ma è l’olandese ad avere la meglio e a portarsi in testa. Capovalvoro di Leclerc, passa Bottas all’esterno ed è 3°!

I caccia Mercedes non ci stanno e si mettono prontamente negli scarichi degli avversari.

Al nono giro entra in pista la Safety Car per lo spegnimento della macchina di Tsunoda in curva dieci.

Giovinazzi ne approfitta per effettuare il primo pit stop, ma i meccanici combinano un disastro, sbagliando le gomme e penalizzando così il pilota italiano.

Alla ripartenza Leclerc si fa vedere negli specchietti di Lewis, gli manca però qualche metro per tentare il colpaccio.

Formula 1: La Svolta

Hamilton continua ad essere l’ombra di Verstappen, mentre Bottas riesce a riconquistare la terza posizione dopo la sosta ai box.

Cambia la strategia Mercedes… entrambe le vetture effettuano un secondo pit stop.

Sarà la mossa giusta per guadagnarsi la leadership della corsa?

Gli ultimi giri sono tutti da vivere: Max deve gestire le gomme, Lewis deve invece spingere al massimo. Leclerc torna virtualmente sul podio, ma deve difendersi nuovamente dal proiettile Valtteri in arrivo. Il sogno del monegasco dura pochi giri, non potendo nulla contro la velocità del suo diretto avversario.

La rimonta di Hamilton si concretizza al sessantesimo giro. Aggancio e sorpasso perfetto!

Ancora una volta il Campione del Mondo consolida il feudo Mercedes in Spagna (… e non solo!)

Ottima la gara della Red Bull, Lewis non cede però lo scettro e si conferma nuovamente il numero 1. La Mission Impossible Ferrari non si realizza, anche se Leclerc è comunque il primo degli altri.

Formula 1: la Classifica della Gara

1 Hamilton; 2 Verstappen

3 Bottas; 4 Leclerc

5 Perez; 6 Ricciardo

7 Sainz; 8 Norris

9 Ocon; 10 Gasly

11 Stroll; 12 Raikkonen

13 Vettel; 14 Russell

15 Giovinazzi; 16 Latifi

17 Alonso; 18 Schumacher

19 Mazepin; 20 Tsunoda

