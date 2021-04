“Senza vento” feat. Comete, il nuovo singolo di Caleido

“Senza vento” feat. Comete su tutti i digital store

Caleido, disponibile da oggi su tutti i digital store il suo nuovo singolo “Senza vento” feat. Comete

Sempre contro tempo

Se nei tuoi occhi ci annego la notte

Ritroverò il senso

Troverò il tempo

Da oggi, venerdì 30 aprile, è disponibile su tutti i digital store, al link https://spoti.fi/3xBtidm, il nuovo singolo di Caleido, “Senza vento” (Pulp Music/Believe) feat. Comete

Dichiarazioni di Caleido

Tenendo sempre a mente il desiderio dell’artista di raccontare una quotidianità che ci accomuna, “Senza Vento” ripercorre il sentimento tipico – che tutti hanno provato una volta nella vita – di quando si realizza che la storia che ci si è appena lasciati alle spalle, nonostante tutte le problematiche che hanno portato alla separazione, non sia ancora finita: Perché non prendersi il rischio di darsi una seconda possibilità? – dichiara infatti Caleido.

A tal proposito, l’artista continua: “Lasciare dietro di sé il rapporto speciale che ci ha legati a una persona è difficile, soprattutto se quella persona riesce a farci aggrovigliare le viscere nonostante la lontananza.”

“Senza vento” nasce dall’amicizia dei due artisti

Il brano, impreziosito dalla voce di Comete, nasce dall’amicizia dei due artisti che si erano già trovati a collaborare l’anno scorso con Caleido in veste di autore.

“SENZA VENTO” arriva dopo i singoli “MENO MALE” (ascolto al link: https://backl.ink/145876343), “STO BENISSIMO” (ascolto al link: https://backl.ink/143371834, video al link: https://youtu.be/xUxh6Axgu1A) e “RIDICOLO” (ascolto al link: https://backl.ink/142695367, video al link: https://youtu.be/Uuu-WZi-_gc).

Caleido e il suo percorso artistico

Cristiano Sbolci, in arte Caleido, è un cantautore livornese classe ’89. Fin dalla giovanissima età trova il suo mondo quando ha in mano la chitarra, e presto viene fuori l’esigenza di parlare attraverso le canzoni.Dopo varie esperienze musicali, nel 2018 esce il primo Ep del progetto “La fine del mondo”, seguito nell’anno successivo dall’album “E poi ci rido su”. Partendo dai club della sua Livorno, inizia un tour di trenta date che lo porterà in giro per gran parte della penisola. A seguito della firma con l’etichetta discografica “Pulp Music”, nel settembre del 2021 esce “Ridicolo”, brano prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli, al quale segue dopo poco più di un mese “Sto Benissimo”, singolo che vede la collaborazione di Fausto Cogliati. Con l’arrivo della primavera esce “Meno male”, brano in cui l’autore ci racconta la sua dimensione di un amore finito.

https://www.instagram.com/caleido____/