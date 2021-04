Pallavolo: serie A2 Femminile. Ravenna – Club Italia

Pallavolo: Pool Salvezza

Olimpia Teodora Ravenna e Club Italia Crai danno vita a un match tiratissimo nel recupero della 3^ giornata di andata della Pool Salvezza. Ad imporsi sono le romagnole di Simone Bendandi per 3-2, dopo essere state due volte in vantaggio di un set e 14-11 nel tie-break, poi concluso 16-14.

Ravenna-Club Italia

Il coach di casa, ottenuto da tempo il pass per i Play Off Promozione, fa ruotare praticamente tutte le giocatrici, con l’eccezione di Rocchi, tenuta a riposo, e Monaco, ancora ferma per infortunio, facendo esordire in Serie A2 un’altra 2005, Valentina Vecchi. Anche Massimo Bellano, tecnico delle azzurrine, dà fondo alla panchina, inserendo a partita in corso Frosini per Ituma e Monza per Pelloia. Da un lato le ravennati spingono al servizio – ben 10 ace con Kavalenka capofila a quota 3 – e dall’altro le ospiti mettono a segno 16 muri punto (5 per Graziani).

Pallavolo: a Ravenna manca una partita prima dei Play Off

Per Ravenna un’ultima partita, in casa dell’Exacer Montale, prima di focalizzarsi sui Play Off; mentre sono ancora tre le gare da disputare per il Club Italia Crai, a partire dall’impegno interno con l’Itas Città Fiera Martignacco nel prossimo weekend.

Pallavolo: classifica serie A2 Promozione

Acqua & Sapone Roma Volley Club 59 (3); Lpm Bam Mondovì 56 (3); CBF Balducci HR Macerata 52 (2); Megabox Vallefoglia 52 (3); Eurospin Ford Sara Pinerolo 47 (2); Sigel Marsala 43 (3); Cuore Di Mamma Cutrofiano 42 (2); Volley Soverato 40 (2); Green Warriors Sassuolo 40 (3); Omag San Giovanni in Marignano 34 (6).

(tra parentesi le partite ancora da disputare)

Pallavolo: classifica serie A2 Pool Salvezza

Olimpia Teodora Ravenna 43 (1); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 35 (1); Itas Città Fiera Martignacco 35 (1); Geovillage Hermaea Olbia 32; Cda Talmassons 31 (2); Barricalla Cus Torino 30; Club Italia Crai 24 (3); Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 15 (1); Exacer Montale 8 (1).

(tra parentesi le partite ancora da disputare)

Il Tabellino: Pool Salvezza

Ravenna-Club Italia 3-2 (25-21 22-25 25-17 22-25 16-14) – OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Morello 6, Piva 13, Torcolacci 13, Kavalenka 14, Grigolo 12, Guidi 4, Giovanna (L), Assirelli 9, Guasti 9, Bernabe’, Poggi, Vecchi. Non entrate: Monaco, Rocchi (L). All. Bendandi. CLUB ITALIA CRAI: Pelloia 2, Gardini 4, Graziani 14, Ituma 7, Nervini 16, Nwakalor 9, Armini (L), Bassi 7, Frosini 6, Monza 5, Trampus. Non entrate: Marconato, Barbero (L), Giuliani. All. Bellano. ARBITRI: Selmi, Mesiano. NOTE – Durata set: 24′, 26′, 22′, 28′, 19′; Tot: 119′.

Pallavolo: Il Prossimo Turno serie A2 promozione

Domenica 25 aprile, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Acqua&Sapone Roma Volley Club – CBF Balducci HR Macerata ARBITRI: Dell’Orso-Capolongo

LPM BAM Mondovì – Volley Soverato ARBITRI: Marconi-Fontini

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Megabox Vallefoglia ARBITRI: Clemente-Scotti

Sigel Marsala – Cuore Di Mamma Cutrofiano ARBITRI: Giorgianni-Guarneri

Green Warriors Sassuolo – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Licchelli-Traversa

Pallavolo: Il Prossimo Turno serie A2 Pool Salvezza

Domenica 25 aprile, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Exacer Montale – Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Piperata-Proietti

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – CDA Talmassons ARBITRI: Pasin-Armandola

Club Italia Crai – Itas Città Fiera Martignacco ARBITRI: Usai-Nava

Riposa: Geovillage Hermaea Olbia

Lega Pallavolo Femminile