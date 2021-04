Rugby: Super Rugby Neozelandese e Australiano

Rugby: quattro match nel weekend

Nel weekend di grande rugby di Sky, spazio ai “Super Rugby” neozelandese e australiano.

Tra domani, venerdì 23, e domenica 25 aprile, saranno quattro i match da seguire su Sky Sport e anche in streaming su NOW.

Rugby neozelandese

In quello neozelandese sono in programma le partite della nona giornata e su Sky sarà possibile assistere a Chiefs-Hurricanes, live venerdì alle ore 9 su Sky Sport Collection, e a Crusaders-Blues, in onda in differita alle 11 di domenica, sempre su Sky Sport Collection.

Rugby australiano

Su Sky Sport Collection anche le due sfide del decimo turno del Super Rugby australiano: Force-Reds, domani in diretta alle ore 11.30, e Waratahs-Rebels, sabato in differita alle 12.

Rugby: il programma

Venerdì 23 aprile

ore 9 “Super Rugby” – Nuova Zelanda:

Chiefs-Hurricanes

Sky Sport Collection

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)

ore 11.30 “Super Rugby – Australia:

Force-Reds

Sky Sport Collection

(commento Moreno Molla e Federico Fusetti)

Sabato 24 aprile

ore 12 “Super Rugby – Australia:

Waratahs-Rebels

Sky Sport Collection

(commento Moreno Molla e Federico Fusetti)

Domenica 25 aprile

ore 11 “Super Rugby – Nuova Zelanda:

Crusaders-Blues

Sky Sport Collection

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)

