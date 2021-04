La carica dei 110 finalisti del Premio InediTO 2021

Premio InediTo Colline di Torino XX Edizione 2021

https://www.premioinedito.it/2021

La carica dei 110

finalisti annunciati dal Comitato di Lettura tra migliaia di iscritti alla ventesima edizione

Sono stati annunciati l’8 aprile attraverso una diretta streaming dalla pagina Facebook del premio (visibile anche sul canale YouTube del premio),

realizzata in collaborazione con il Festival “I Luoghi delle Parole” di Chivasso (TO), i 76 finalisti delle varie sezioni e i 34 in gara per i premi speciali.

Presidente Giuria

Hanno partecipato all’evento seguito da migliaia di iscritti e utenti, la nostra splendida presidente della Giuria, Margherita Oggero,

il direttore Valerio Vigliaturo, mattatore della presentazione, e il Comitato di Lettura presieduto dal poeta Valentino Fossati, formato dallo stesso Fossati,

Anna Francesca Vallone, Clara Calavita, Davide Bertelè, Simone Carella, Elena Galasso, e Vigliaturo, che ha selezionato e individuato,

secondo i parametri di valutazione del concorso, le migliori opere decretando i finalisti della ventesima edizione.

Le opere saranno sottoposte alla valutazione della Giuria formata da:

Milo De Angelis, Maria Grazia Calandrone, Enrica Tesio, Sacha Naspini, Marco Lupo,

Valentina Maini, Michela Marzano, Massimo Morasso, Elisabetta Pozzi,Emiliano Bronzino,

Alice Filippi, Paolo Mitton, Teresa De Sio, Willie Peyote e dai vincitori della passata edizione, tra i quali Alfredo Rienzi, Renato Gabrielli e Lisbona.

Il concorso proseguirà la sua corsa partita a novembre 2020 con l’uscita del bando, attraverso la presentazione dei finalisti di ogni sezione con il coinvolgimento delle città

e delle biblioteche del circuito SBAM che sostengono l’iniziativa (Torino, Chieri, Moncalieri, Chivasso, Rivoli),

fino alla meta finale della premiazione che si svolgerà a maggio dal vivo

(in una sede ancora da definire, emergenza pandemica permettendo),

in cui saranno proclamati i vincitori che riceveranno i premi previsti dal montepremi di 7.000 Euro

e quelli speciali (dedicati ad Alexander Langer, Giovanni Arpino, ideati con la Città di Torino, “Borgate Dal Vivo”, “Routes Méditerranéennes”, “InediTO RitrovaTO”

attribuito lo scorso anno a La ballata del 25 aprile di Alfonso Gatto, e “InediTO Young” incollaborazione con Aurora Penne).

Alle opere dei vincitori sarà dedicato il reading cui hanno partecipato nelle passate edizioni, tra gli altri,

Giorgio Conte, Franco Branciaroli, Eugenio Finardi, David Riondino,

Francesco Baccini, Alessandro Haber, Laura Curino, Gipo Farassino, Arturo Brachetti,

Rita Marcotulli, David Riondino, Red Ronnie e Lella Costa.

(Mentre, in collaborazione con il Salone OFF, sono stati ospitati a Chieri gli scrittori Marc Augé, Andrea Vitali, Giuseppe Catozzella

e Michela Marzano, diventata giurata del premio).

Tra gli autori vincitori e menzionati che sono stati lanciati e si sono affermarti in queste edizioni nelle varie sezioni ricordiamo:

Sacha Naspini (diventato da questa edizione giurato del premio), Daniela Raimondi, Zibba, Carlo F. De Filippis, Chiara Canzian (figlia di Red Canzian dei Pooh),

Daniele Ronda, William Lyons (di Rathmines, Dublino), Roberta Giallo, Giampaolo Spinato, Thomas Tsalaptis (di Atene) e Licia Pizzi

(selezionata al Premio Strega 2019 con il romanzo Piena di grazia pubblicato da Ad Est dell’Equatore grazie al contributo del premio).

