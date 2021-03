Il fumetto

Arriva nelle librerie e nelle fumetterie italiane dall’8 aprile ZAGOR. LE ORIGINI – L’EROE DI DARKWOOD, con soggetto e sceneggiatura di Moreno Burattini, disegni di Oskar e copertina di Michele Rubini.

Il racconto

La storia che è alla base della leggenda dello Spirito con la Scure può essere raccontata di nuovo con sorprendenti retroscena, inattesi per chi già credeva di conoscere i fatti, inquietanti e avvincenti per chi scopre le origini di Zagor per la prima volta. Drammatici avvenimenti hanno segnato la vita di Zagor, così come tanti incontri con amici e nemici hanno lasciato il segno sulla sua pelle.

Adesso, però, il percorso si è compiuto. Patrick Wilding ha capito quale sarà la sua missione, quale il suo posto nella ruota della medicina, quale il simbolo da disegnare sul suo costume. È pronto per diventare ZA-GOR-TE-NAY, lo Spirito con la Scure.

Nota finale

La postfazione del sesto capitolo della saga di ZAGOR. LE ORIGINI è firmata da Moreno Burattini.

