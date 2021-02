Inoki: “Ispirazione” feat Noemi

Fuori oggi, martedì 9 febbraio, il videoclip di “ISPIRAZIONE” feat. Noemi, singolo in radio estratto dal nuovo album di Inoki, MEDIOEGO.

Diretto da Attilio Cusani – già regista, tra gli altri, dei videoclip di “Soldi”, “Rapide” e “Dorado” (feat. Sfera Ebbasta e Feid) di Mahmood e “Andromeda” di Elodie – il video è visibile al link: https://youtu.be/80D35412xRQ

A proposito del brano, Inoki commenta: “Ammiro enormemente Noemi. Il suo talento e la sua gentilezza, così come il genere musicale che rappresenta e in cui spero di addentrarmi sempre di più. La musica italiana e la sua declinazione pop apprezzata da generazioni è di natura melodica, poetica appunto. Sono felicissimo che nel mio album ci sia questa sonorità e questa scrittura, per me rappresenta un’altra evoluzione. Ricordo che quando abbiamo iniziato a lavorare al pezzo, desideravamo rifarci alla collaborazione tra Method Man e Mary J. Blige, ovviamente si tratta di due artisti inarrivabili ma lasciarci ispirare da quel viaggio è stato appassionante.”

Disponibile da venerdì 15 gennaio, MEDIOEGO (Asian Fake/Sony Music Italy) – che è entrato direttamente al secondo posto della classifica Top Album Fimi e al primo di quella vinili – ha segnato il grande ritorno di uno dei pesi massimi dell’urban. Un lavoro, apprezzato sin da subito da pubblico e critica, che vede la collaborazione di grandi artisti e produttori, mettendo diverse generazioni a confronto.

Questa la tracklist ufficiale del disco, disponibile in fisico e digitale al link https://smi.lnk.to/MEDIOEGO:

1. UNDERGROUND – prod. Salmo

2. WILDPIRATA (feat. Tedua) – prod. Garelli & Chryverde

3. DUOMO – prod. STABBER

4. MUTI – prod Chryverde

5. ISPIRAZIONE (feat. Noemi)

6. HYPE – prod. Salmo

7. VETERANO (feat. DJ Shocca)

8. MEDIOEGO – prod Chryverde

9. FUCKOFF – prod Chryverde

10. SCHIAVI – prod. Chris Nolan

11. MANI (feat. BigMama) – prod. Crookers

12. SILENZIO – prod. Sine

13. ONESTO – prod Chryverde

14. STANCO – prod. Big Joe

15. IMMORTALI – prod Chryverde

16. TREMA – prod. STABBER

17. BANDIERA – prod Chryverde

18. NOMADE – prod Chryverde

“Siamo tornati indietro mentre cercavamo di andare avanti – racconta Inoki, spiegando la paradossale condizione storica da cui ha tratto l’ispirazione per l’album – MEDIOEGO non è solo un periodo storico, ma uno stato d’animo, il nostro. È il modo in cui esistiamo oggi. Questo disco non presenta la soluzione, come potrebbe? Cerca però di indicare il problema e invitare tutti a lavorare insieme, verso un miglioramento che spero sia ancora possibile.”