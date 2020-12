Apparso per la prima volta nel 1996, questo “Texone” è considerato a buon diritto un capolavoro del fumetto e non solo del personaggio creato da Gianluigi Bonelli. Disegnato da Magnus con maestria e accuratezza di tratto stupefacenti, TEX. LA VALLE DEL TERRORE ritorna in occasione del 25° anno dall’uscita in un’edizione definitiva di grande formato estremamente curata. La storia ci conduce nella valle dello Yuba River, dove Tex e Carson indagano su quello che si rivela essere un inganno perfettamente orchestrato…

Mercoledì 9 dicembre sarà inoltre disponibile nello Shop online di SBE e al Bonelli Point di via Marghera a Milano anche un’edizione deluxe a tiratura limitata numerata in 1.996 copie, numero che omaggia il grande autore bolognese scomparso pochi mesi prima dell’uscita del volume, quasi venticinque anni fa. La versione limitata del Texone di Magnus è impreziosita da una copertina telata su cui sono impressi a caldo il logo di Tex e un primo piano dell’Eroe bonelliano. Il volume contiene inoltre una stampa esclusiva su carta di pregio di un disegno di Magnus.

Il prezzo di vendita dell’edizione cartonata è di 34,90 euro.

L’edizione deluxe sarà invece in vendita a 64,90 euro.