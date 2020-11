i De Sfroos: “Manicomi” nuove copie in vinile

Dopo il sold out della prima tiratura di “MANICOMI” (MyNina / Artist First) dei DE SFROOS, le copie in vinile dello storico album (Edizione Deluxe 2LP+CD) sono di nuovo disponibili nei negozi tradizionali e in tutti gli store digitali (https://desfroos.lnk.to/Manicomi_Pre – www.davidevandesfroos.it/it/shop).

Il disco si compone di 15 brani rimasterizzati presso gli studi della RSI Radiotelevisione svizzera, attraverso cui rivivere dopo 25 anni le storie dei celebri personaggi come Anna, Lo Sconcio, Zia Luisa, Nonu Aspis e tanti altri… Racconti, in parte realistici e in parte cinematografici, che offrono ancora oggi importanti spunti di riflessione su delicate tematiche, quali ad esempio il trascorrere del tempo, il disagio psichico, la rivalsa dei diversi, la vendetta degli screditati.

Ad emergere nei brani era, ed è ancora adesso, lo stile tipico dei De Sfroos, che si contraddistinguevano anche per l’uso naturale del dialetto come grande stimolo antropologico ed emotivo, per molti considerato invece come una sfida coraggiosa o una limitazione. L’obiettivo era far parlare più DEL dialetto che IN dialetto.

Oggi i De Sfroos sono: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi).