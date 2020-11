Bollate – Premio San Martino: Sospesa l’edizione 2020

Non si festeggerà il decennale del Premio Città di Bollate – San Martino che dal 2010 si è celebrato ogni anno in occasione della ricorrenza del patrono di Bollate.

L’ufficio di Presidenza del Consiglio, organizzatore dell’iniziativa in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e il Sindaco Francesco Vassallo comunicano che l’edizione 2020 non si potrà svolgere a causa delle norme di contenimento del Covid 19.

“Con molto rammarico – dice il neo Presidente del Consiglio comunale Riccardo Braga – prendiamo questa decisione nella speranza di riuscire il prossimo anno a riprende un’attività che prosegue da un decennio e che è finalizzata a valorizzare le eccellenza della nostra comunità. Spiace ancora di più – prosegue Braga – sospenderla in un momento in cui, proprio per le difficoltà che stiamo vivendo, sono davvero tante le persone di Bollate che si stanno dedicando al bene comune e che l’Amministrazione vorrebbe poter ringraziare pubblicamente per l’impegno gratuito a favore di tutti”.