Serie A Tim 2020/2021 5a giornata

Da domani, venerdì 23 ottobre, a lunedì 26 ottobre, appuntamento con la Serie A, in campo per la quinta giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.

Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Studi e approfondimenti. Domani, al via “23”, nuovo appuntamento quotidiano dedicato all’ approfondimento calcistico. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 su Sky Sport 24 (solo il lunedì e il venerdì nelle settimane di coppe europee), con la conduzione alternata di Marco Cattaneo e Federica Masolin, che manterrà anche il suo ruolo di conduttrice degli studi di Formula 1. Per la Serie A, affidati a questo spazio i pre e post partita degli anticipi e posticipi del venerdì, questa settimana venerdì in occasione di Sassuolo-Torino con Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Daniele Adani; ospite anche Federico Buffa per parlare di Pelé, protagonista della nuova storia di Natale #SkyBuffaRacconta. Lunedì, per Milan-Roma, Marco Cattaneo sarà con Matteo Marani e Massimo Ambrosini. Si prosegue sabato con “Sky Calcio Live”, dalle 14, con Marco Cattaneo insieme a Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta.

Alessandro Bonan guida “Sky Calcio Show” con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio, dalle 14.

A Fabio Caressa e i suoi ospiti i commenti della giornata, nel programma della domenica sera, dalle 22.45, “Sky Calcio Club”. In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Sandro Piccinini e Alessandro Del Piero, in collegamento da Los Angeles.

Ogni week end, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. La visione della programmazione della giornata di Serie A è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

LA PROGRAMMAZIONE SKY DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

DISPONIBILE SU SKY GO ANCHE IN HD E IN STREAMING SU NOW TV

VENERDÌ 23 OTTOBRE

ore 20.45

Sassuolo -Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Marco Nosotti

SABATO 24 OTTOBRE

ore 15

Atalanta-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni

ore 18

Genoa-Inter Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Andrea Paventi

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 15

Parma-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

ore 18

Fiorentina-Udinese Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 20.45

Juventus-Verona Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

ore 20.45

Milan-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe Di Stefano, Angelo Mangiante e Alessandro Alciato

PROGRAMMAZIONE DAZN

SABATO 24 OTTOBRE

ore 20.45

Lazio-Bologna DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 12.30

Cagliari-Crotone DAZN1 (canale 209)

ore 15

Benevento-Napoli DAZN1 (canale 209)

STUDI e RUBRICHE

VENERDÌ 23 OTTOBRE

23

dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.30 alle 23.30

In studio: Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Daniele Adani

SABATO 24 OTTOBRE

Sky Calcio Live

dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 21

in studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta

Sky Saturday Night

dalle 20.30

in studio: Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Riccardo Trevisani, Stefano De Grandis e Marco Nosotti; dalle 22.30 Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Riccardo Trevisani, Stefano Grandis

DOMENICA 25 OTTOBRE

Sky Calcio Show

dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 20.40

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

Sky Calcio Club

dalle 22.45 alle 00.30

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Sandro Piccinini, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles), Stefano De Grandis e Dalila Setti

Anteprima Sky Calcio Club

dalle 19.30 alle 20 su Sky Sport 24 con Dalila Setti

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

23

dalle 20 alle 20.40, dalle 22.40 alle 23.30

in studio: Marco Cattaneo, Matteo Marani e Massimo Ambrosini