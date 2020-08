Su Topolino il Maestro Marco Rota

Anche quest’anno l’estate di Topolino è ricca di sorprese e di storie avvincenti, scritte e disegnate dai più importanti nomi italiani, che appassioneranno tutti i lettori sotto l’ombrellone (e non solo). Tra i protagonisti della stagione c’è anche il Maestro Marco Rota, il più “classico” dei grandi autori Disney di casa nostra, che ha realizzato i disegni di Zio Paperone e l’identità perduta, una storia inedita in due parti. Si inizia sul numero 3377, in edicola da mercoledì 12 agosto e si prosegue sul numero 3378 (da mercoledì 19 agosto).

Sceneggiata da Vito Stabile, Zio Paperone e l’identità perduta vedrà lo Zione sfidare ancora una volta la Banda Bassotti che, questa volta, mette in atto un piano speciale capace di far scomparire i ricordi e di modificare la personalità di Paperone, rendendolo più “generoso”. Riusciranno Paperino, Qui, Quo, Qua a far ritornare in sé Zio Paperone?

Il tratto distintivo di Marco Rota non sarà presente solo in Zio Paperone e l’identità perduta ma anche nelle illustrazioni esclusive delle Carte d’Autore che hanno come protagonisti i Paperi e i Topi più amati del mondo. I due mazzi di carte da gioco da collezione saranno disponibili in allegato ai numeri 3377 (mazzo rosso) e 3378 (mazzo blu) di Topolino e rappresentano l’appuntamento ideale per impreziosire con un tocco d’artista le sfide imperdibili che animeranno la stagione dei giochi con gli amici e la famiglia.

L’appuntamento con Marco Rota, Zio Paperone e l’identità perduta e le Carte d’Autore è su Topolino in edicola, in fumetteria e online su www.paninicomics.it da mercoledì 12 agosto.