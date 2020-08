L’estate continua con i live targati PORDENONE BLUES FESTIVAL, la rassegna di musica blues tra le più conosciute in Italia, con 28 anni di attività e una consolidata importanza per il turismo del territorio:

giovedì 3 settembre si esibiranno J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (data unica in Italia),

venerdì 4 settembre doppio appuntamento con BOOGIE BOMBERS e BUD SPENCER BLUES EXPLOSION;

sabato 5 settembre sarà la volta di ENRI ZAVALLONI QUINTET e di JAY NAMOR AND ELECTRIFIED.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza XX Settembre.

4 giorni di musica, spettacolo, divertimento all’insegna del blues.

Ad inaugurare il ciclo di eventi è il BLUES ON THE ROADS, mercoledì 2 settembre: prevista anche per quest’anno la magica e imperdibile serata che coinvolgerà tutti i locali del centro per trasformare la città in una sorta di French Quarter di New Orleans, con concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set.

Il Pordenone Blues Festival, con la direzione artistica di Andrea Mizzau, è organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani, che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati; con ServiziEventi Machine e GospeLive Festival.