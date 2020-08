“Mojito”: nuovo singolo di Tolkins

Sul finire dell’estate una ventata di freschezza e spensieratezza! Da oggi, venerdì 28 agosto, è in radio e in digitale “Mojito”, il nuovo singolo del giovane musicista TOLKINS!

“Mojito” è un brano dai toni reggae, ironico e perfetto da cantare in spiaggia in questi ultimi tramonti estivi con il rumore delle onde in sottofondo.

Il mojito, drink reso famoso da Hemingway, diventa la metafora della persona della nostra vita, un equilibrio perfetto di elementi, unico e inimitabile solo se miscelato nel migliore dei modi.

«Sono un grande amante dei piaceri della vita. Amore, musica, viaggi e persino i drink, penso che bisognerebbe lanciarsi e provare sempre cose differenti per poter fare delle scelte consapevoli e poter cantare a tutta voce: I’m in love with Mojito!»

“Mojito” è un brano scritto da Sandy Chambers, iconica protagonista della musica eurodance anni ’90, composto dallo stesso Tolkins, prodotto da Livio Magnini (chitarrista dei Bluevertigo) e masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Mastering).