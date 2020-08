È disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo delle BLACKPINK “ICE CREAM” in collaborazione con SELENA GOMEZ (https://lnk.to/BPicecream).

Le regine del K Pop Mondiale presentano al mondo il loro singolo in lingua inglese che anticipa anche la pubblicazione del loro disco “THE ALBUM”, di cui da oggi è partito il preorder e il presave, e che sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 2 ottobre.

Di “ICE CREAM” è disponibile anche il video ufficiale visibile qui https://youtu.be/vRXZj0DzXIA che in neanche 6 ore ha totalizzato già oltre 30 milioni di views e già in tendenza su YouTube.