“QUEI DUE”, secondo capitolo

Arriva al suo secondo capitolo QUEI DUE, la commedia agrodolce di Tito Faraci e Silvia Ziche che parla il linguaggio moderno delle serie televisive, raccontando le vicende di una coppia scoppiata, Marta e Marco, che dopo la separazione continuano a gestire insieme il ristorante sui Navigli che hanno creato.

Le inevitabili conseguenze, con sfumature che vanno dal comico al romantico, coinvolgono anche una cerchia di amici, il tutto sullo sfondo di una Milano contemporanea, nevrotica, stimolante e suggestiva, che riverbera le proprie luci e ombre sulla vita dei nostri protagonisti.

E dire che sembravano una coppia solida, meravigliosa, innamoratissima, ma l’amore eterno ha spesso una data di scadenza scritta in piccolo. Quei due se ne fanno di tutti i colori e, dopo l’inevitabile separazione, la scelta più logica sarebbe cercare di vedersi il meno possibile, o meglio mai più, se non ci fosse di mezzo la loro osteria sui Navigli, in un quartiere di Milano che è un crocevia di gente, un palco per una commedia umana ricca di caratteri. E la convivenza obbligata arriva controvoglia…