Dal 23 luglio arriva in libreria e in fumetteria TEX. IL PASSATO DI CARSON, il volume scritto da Mauro Boselli e disegnato da Carlo Raffaele Marcello.

“Bannock non esiste. Ma io sarò là tra sette giorni, in tempo per le esequie del caro, vecchio Ray”.

È con queste parole che Kit Carson parte per un viaggio verso la sua giovinezza, quando nel Montana c’era la corsa all’oro, Ray Clemmons era lo sceriffo di Bannock, la bella Lena cantava al “Golden North Saloon” e lui cercava di scoprire la verità sulla famigerata Banda degli Innocenti… Al tempo il giovane Carson era ben noto per eseguire sinfonie a base di piombo rovente. Una musica che avrebbe trovato perfetta assonanza con quella delle Colt di Tex…