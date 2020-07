“NIÑA BLANCA”, il video

Una sirena, distrutta dal dolore per aver perso il suo compagno, vaga sulla terra in cerca di pace. Con questa metafora la cantautrice Ellynora rappresenta nel nuovo video del singolo “NIÑA BLANCA” (distribuzione Artist First) la sua dolorosa storia e la forza ritrovata.

Disponibile online da martedì 21 luglio: www.youtube.com/watch?v=-zE8Wv82qNM

Il video è stato girato in Inghilterra, vicino Londra, la regia è stata curata personalmente da Ellynora insieme a Federico Rinaldi che ricopre anche il ruolo di DOP.

«Nel videoclip alterno il ruolo di narratrice a quello di protagonista nei panni della sirena – racconta Ellynora – Quest’ultima, vagando sulla terra ferma, perde acqua segnando il suo passaggio, come simbolo della perdita di se stessa, dopo la morte del suo amato. Più avanti nel racconto, con l’aiuto della preghiera alla “Niña Blanca”, ritroverà la sua forza».

Nel brano si uniscono i due mondi che fanno parte della storia di Ellynora, quello dei suoni elettronici del presente e quello delle melodie e degli strumenti popolari del passato. È un singolo autobiografico in bilico tra fantasia e cruda realtà, in cui l’artista racconta la leggenda, da lei ideata, della sirena del Porto di Santa Maria.