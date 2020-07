Anna Capasso: “Bye Bye”

È disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “Bye Bye”, il nuovo singolo della cantautrice ANNA CAPASSO. Online al seguente link il video del brano: youtu.be/BMZD-qGpbIs.

Il brano “Bye Bye” (AnnaCapasso.lnk.to/BYEBYE), scritto dalla stessa Anna insieme a Vincenzo Sperlongano e Massimo D’Ambra (che ne cura anche la produzione), affronta il tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro.

L’artista invita gli ascoltatori a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita.

«Per questa canzone ho cercato un testo e delle sonorità universali, in modo da poter raggiungere più persone possibili – racconta Anna Capasso – Penso che in tantissimi possano immedesimarsi in “Bye Bye”, per questo motivo ci tengo a far comprendere che in qualsiasi rapporto sentimentale deve esserci il rispetto reciproco. Ho deciso di utilizzare toni spensierati e ritmi estivi per trasmettere energia positiva».

Nel videoclip, girato nella splendida cornice di Positano, la cantautrice realizza quanto il proprio partner (interpretato dall’attore Ivan Castiglione) sia deleterio, riuscendo finalmente a lasciarlo e riprendendo in mano la propria spensieratezza e felicità.